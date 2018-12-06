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中企承建的斯里兰卡变电站项目开工

2018年12月06日08:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社科伦坡12月5日电  （记者朱瑞卿、唐璐）中国企业承建的斯里兰卡南部汉班托塔地区220千伏变电站项目日前破土动工。这一项目对该地区电力稳定供应意义重大。

　　锡兰电力局汉班托塔地区变电站项目总监卡迈勒·伊莱佩鲁马在4日的开工仪式上说，该项目是斯里兰卡电力部门重点项目，对南部地区、特别是汉班托塔港电力稳定供应意义重大。

　　项目承建单位中国正泰集团副总裁汪进表示，正泰坚持深耕斯里兰卡市场，将以变电站项目为契机为斯里兰卡电力市场发展贡献力量。

　　据悉，汉班托塔地区变电站项目由亚洲开发银行提供金融支持，工期两年。

　　在“一带一路”倡议下，中斯两国近年来不断在汉班托塔地区加强合作。2017年底，双方正式启动汉班托塔港合作项目，成立合资公司运营港口。

(责编：杨曦、仝宗莉)
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