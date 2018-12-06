中国知识产权申请量世界领先

世界知识产权组织12月3日在瑞士日内瓦发表年度报告称，2017年中国国内专利、商标、工业品外观设计等各类知识产权的申请量都位列全球第一，有力推动了全球知识产权申请的增长。图为《世界知识产权指标》年度报告发布会现场。

新华社记者 徐金泉摄

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