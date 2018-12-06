卡塔尔“退群”影响几何？

12月6日,石油输出国组织（欧佩克）召开会议，石油减产和多国会谈是会议的主要议程。而在会议前夕，卡塔尔3日突然宣布，该国决定明年1月正式退出欧佩克。消息传出后，国际油价随即出现短线下跌，引发国际舆论关注。

“退群”出于综合考量

“卡塔尔加入欧佩克已经57年了，退出不是个容易的决定。”卡塔尔能源部长萨阿德在多哈一场记者会上表示。

“我们（在石油方面）没有很好的潜力，我们非常现实。我们的潜力是天然气。”萨阿德表示，此举是“希望专注于天然气开采和液化天然气生产”,“重新审视卡塔尔在世界能源格局中的地位和贡献”，决定调整能源发展长期战略，集中精力巩固卡塔尔作为领先的天然气生产大国的地位。

据路透社报道，萨阿德在发布会上解释，退出欧佩克是一种“战略性和技术性”的改变，是一项“战略性决策”，并称已在早些时候向欧佩克进行通报。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员崔守军接受本报采访时表示，对于卡塔尔突然宣布退出欧佩克一点也不感到意外，而卡塔尔退出的理由除了专注天然气，最主要的还是跟欧佩克的配额有关。

崔守军分析，因为欧佩克是沙特主导的组织，每个国家的产油量都有配额，现在沙特开始增加自己的石油产量，导致国际油价下跌，会直接影响卡塔尔的财政收入，它退出后就可以不受这个配额的影响。

油价总体不受影响

按计划，12月6日到7日，欧佩克成员国与包括俄罗斯在内的其他产油国将在维也纳举行欧佩克会议，商讨有关减产的问题。对于此次会议，卡塔尔表示依然会出席，继续履行欧佩克成员义务，直至明年元旦正式退出。

1961年，卡塔尔加入欧佩克，产油量目前在该组织中排在11位，卡塔尔目前的原油产量维持在日均约61万桶，占欧佩克原油总产量的1.95%左右，占全球原油产量的0.64%左右。在欧佩克的历史上，卡塔尔扮演了重要角色。

崔守军分析认为，从现实层面来说，卡塔尔的决定对欧佩克延长减产协议的影响不大，虽然国际油价短期出现波动，但卡塔尔实际原油产量在全球原油市场的占比不大。即便卡塔尔从欧佩克“退群”，对国际油价和欧佩克的减产计划影响也不会很大。

路透社援引一名欧佩克消息人士的话报道称，卡塔尔“退群”举措“象征意义居多”，“它不是产油大国，只是在欧佩克历史上扮演了重要角色”。

国际舆论认为，卡塔尔的退出意味着欧佩克这个全球最大的石油组织开始出现裂缝。

对此，崔守军表示，从心理层面来说，欧佩克成立57年来，卡塔尔是首个提出正式退出欧佩克的中东国家，某种程度上会使欧佩克的凝聚力大打折扣，影响成员国之间的团结，其“示范效应”不应被低估。

能源格局或将“洗牌”

有业内人士指出，卡塔尔此次退群可能导致国际能源市场面临重新“洗牌”。

事实上，近年来欧佩克正在被边缘化，国际石油市场的关键决定权已经落入全球几大产油巨头手中。欧佩克的石油话语权，特别是石油定价权会进一步下降。

据路透社报道，在全球经济放缓和美国石油供应增加的大背景下，欧佩克与以俄罗斯为主的非欧佩克产油国之间的政策协调并未完全达成一致。

崔守军分析指出，近年来，国际原油市场受到冲击日益增大。第一，目前，欧佩克控制的国际产油量份额不足40%，美国页岩气和新能源的发展对沙特石油的冲击非常大。第二，2009年到2016年，太阳能光伏发电的成本下降了60%，太阳能和石油某种程度上有一定的竞争关系，特别是在发电领域。所以光伏设备成本的下降，其实某种程度上就是让石油的稀缺性下降，让石油的可替代性增加。第三，气候变化，全球有194个国家都加入了巴黎气候协议，承诺减少对化石能源的消耗。出于环境的考虑，各个国家已经达成共识，即化石能源的排放是导致全球气候变暖的主要原因之一，所以要减少对化石能源的使用和消费，新能源在全球各国能源消费结构中的比重会逐步上升。

崔守军认为，这些因素将影响国际能源市场的供求关系，对油价产生新的下行压力，欧佩克的石油权利处在一个下降的轨道里，这个趋势是不可逆转的。

(责编：杨曦、仝宗莉)