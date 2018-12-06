福州推广电梯安全远程监控系统

本报福州12月5日电 （记者何璐）福州日前出台的《关于进一步规范电梯配置和加强电梯质量安全工作的实施意见》提出，公众聚集场所以及政府出让地新建项目的新装电梯，应当配置“安全运行远程监控系统”；电梯机房和轿厢应配备视频监控系统，机房应该安装空调。福州市也鼓励其他新装电梯配备这种远程监控系统。

该系统类似于飞机上的“黑匣子”，具有运行参数采集和故障报告功能，能够将电梯运行记录及故障记录实时对外传送，有利于提高应急救援效率、提升维保质量、确定事故原因。目前，部分品牌电梯已出厂标配这种系统，福州市七八千部电梯已安装“黑匣子”，后年将覆盖全市80%的电梯。

《 人民日报 》（ 2018年12月06日 13 版）

(责编：杨曦、仝宗莉)