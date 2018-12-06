产业扶贫，“单干”转向“抱团”

隆冬时节，河北省巨鹿县西大韩村，河北同创众成服饰公司2000多平方米的制衣车间里，工人们正在飞速运转的电动缝纫机前加工服装，“嗒嗒嗒”声此起彼伏。

“有41名建档立卡贫困户在这里实现就业，月收入保底工资2500元以上。”企业负责人说，公司采用“标准化服装加工基地+卫星车间”的模式，吸纳农村贫困劳动力就业，既破解了企业用人“不好找、留不住、用不起”的难题，也帮助了贫困户在家门口实现就业。

“不少贫困户有精力、有意愿通过发展生产脱贫致富，但由于资金、技术等方面的限制，靠自己单干无法实现。”巨鹿县扶贫办主任张晓峰说，县里对贫困群众开展了电子商务、农业技术、气象灾害防御等技能培训。在此基础上，实施了“就业扶贫车间”“扶贫微工厂”等项目，开设服装、食品、手工艺品、农产品深加工等扶贫车间、微工厂200多家，直接带动1800多人实现就近就地就业，其中850余人为贫困人口。

经过多年的扶贫开发工作，巨鹿县在精准扶贫、精准脱贫上下足功夫，贫困户通过到企业打工、入股分红以及满足个性化需求的产业扶贫机制，实现了贫困户至少享受3项产业项目扶持、脱贫户至少享受1项产业项目扶持。其中，光伏扶贫与入股分红已实现贫困户全覆盖。

巨鹿县突破“单靠发展农业生产”的瓶颈，创新推进“链条式”产业扶贫，打造出1条林下经济扶贫廊道、建设了4个现代农业产业扶贫园区；发展了果蔬大棚、家庭手工业、特色养殖等七大富民产业。同时，策划包装了巨鹿汉锦、金银花、枸杞等特色品牌30多个。截至目前，巨鹿县为107个村、442个贫困户发放小额贷款1829.05万元，实现了龙头企业产业化发展与贫困户增收共赢。

“在脱贫道路上，我们探索出了‘五个转变’发展模式。”巨鹿县委书记孙保祥说，“五个转变”分别为由依赖政策向自主创业转变，由“单干”向“抱团发展”转变，由一产脱贫向三产融合发展链条式脱贫转变，由自发随性发展向政府和龙头企业搭建平台转变，由单靠生产性收入向财产性、转移性收入转变。

今年巨鹿县计划让剩余55个贫困村全部脱贫出列，确保贫困发生率降至0.7%左右。预计到年底，巨鹿将摘掉“国家级扶贫开发工作重点县”的帽子。

《 人民日报 》（ 2018年12月06日 13 版）

(责编：杨曦、仝宗莉)