廊坊打出政策“组合拳”助力民营经济

廊坊开发区便民服务窗口工作人员为市民热情服务。

高振永摄

日前，河北廊坊开发区久智光电子材料科技有限公司传来喜讯，该公司研发的单模光纤用石英大套管产品填补了国内空白，获得了廊坊市政府20万元的奖励。“这些激励措施很及时，我们开发新产品更有信心了。”该公司总工程师张锦说。

廊坊大力实施千企转型促推工程、加大科技创新支持力度，对全市重点实体工业企业获得国家级、省级技术创新示范企业、工业设计中心的研发团队，分别给予20万元和10万元的一次性奖补；对填补国内空白的新产品，给予企业研发团队20万元的研发补贴。

创新机制破解融资难题

民营经济是廊坊经济的重要支柱，也是财政收入的重要来源和社会稳定发展的重要保障。

为切实解决民营企业融资难、融资贵问题，廊坊市创新融资对接机制，搭建企业与金融机构的对接桥梁。

近日，廊坊市召开政银企保对接会，22家市直部门、24家银行业金融机构、19家融资担保机构、93家有融资需求的重点企业齐集一堂，企业“出题”，政府、银行“答题”，多方携手合力破解企业融资难、融资贵难题。今年前9个月，廊坊市县两级共组织银企对接活动213次，融资对接项目数2825个，意向融资额达到160亿元。

同时，廊坊市充分利用“互联网+”手段，开发建立了“廊坊市中小企业贷款网上对接平台”，辖内230家具有贷款审批权限的银行网点全部接入，36442家中小企业注册，实现银企双方无缝对接，大大提高对接的实效性。截至目前，累计帮助企业申请贷款3613亿元，发放贷款1964亿元，贷款对接成功率达到了93%，资金满足率达到了54%。

“面对面”解决企业问题

帮助扶持民营经济发展壮大，廊坊市坚持问题导向，实施精准服务。

为解决企业发展难题，廊坊市深入开展了市县两级领导联系服务重点实体企业活动。32名市级领导、237名县级领导联系分包服务全市399家企业，既解决企业融资、用地、用工等当前要素制约问题，又解决企业创新、转型升级等长远发展问题。一年多来，共收集到企业发展制约问题431个，382个问题得到妥善解决，49个问题正在解决之中。

日前，廊坊开发区在工委、管委领导和各部门负责人分包帮扶125家骨干规上工业企业的基础上，又根据企业需求建立“帮扶专员”工作机制，为每家企业配备1名“帮扶专员”，为企业提供全天候帮扶服务。在近日召开的企业“面对面”帮扶对接会上，电力闪断、环保验收等问题得到现场解决。

在市县两级领导分包重点企业的同时，廊坊市还建立常态化政企沟通面对面机制，通过“面对面”座谈会、“企业家早餐会”等形式，搭建起企业与政府直接对话平台，拓宽企业与政府的沟通渠道，让企业的问题随时随地得到解决。

优化服务划定10条红线

打造一流的营商环境和发展环境，是廊坊帮助扶持民营经济发展壮大“组合拳”的重要方面。

根据行政审批办理的难易程度，廊坊市优化审批流程，将审批事项细分为当场办结类、当日办结类、3日办结类、5日办结类、10日办结类和承诺办结类，先后推出了54项涉企事项当日办结、26条服务企业登记便利化、15类49种审批咨询套餐等一系列改革创新举措，努力为群众提供“流程最优、时限最短、成本最低、服务最好”的行政审批服务。

同时，廊坊市还在全省率先出台了《廊坊市构建“亲”“清”新型政商关系的若干办法（试行）》，针对机关单位人员尤其是领导干部与企业交往中“权力寻租、吃拿卡要”和“为官不为”等问题划定10条红线，对企业及其负责人列出8类负面清单，全面厘清政商交往边界，为机关人员违规行为戴上了“紧箍咒”，也画出了政商交往“导航图”，在全市营造尊商、重商、爱商、扶商的良好环境，让广大民营企业家切身感受到亲商、安商、富商的“廊坊温度”。

廊坊从最大限度放宽市场准入、缓解融资难融资贵、切实保障民企用地、降低企业税费负担等9个方面全力支持民营经济发展，鼓励企业增产增效、转型升级、做大做强，实现民营企业高质量发展。进入全市年度纳税总额前5名的实体企业，将被授予“市长特别奖”，并重奖1000万元支持企业增产增效，鼓励企业为全市创新发展、绿色发展、高质量发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2018年12月06日 16 版）

(责编：杨曦、仝宗莉)