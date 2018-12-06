原标题：北京首个人才共有产权房明日摇号 销售均价20000元/平米

原标题：首个人才共有产权房明日摇号

怀柔区昨天发布公告，碧桂园中心共有产权住房项目将于12月6日下午2:30公开摇号确定选房家庭。此次申购摇号的房源共计150套，含全装修费用销售均价20000元/平方米。产权比例方面，该项目单套住房的购房人产权份额比例为65%。

摇号公告显示，此次摇号的房源套数为150套，而通过购房资格审核的家庭只有141户。这意味着参加摇号的家庭都可以中签选到共有产权房。

今年7月，北京市住建委、市人才工作领导小组办公室等六部门联合发布实施《关于优化住房支持政策服务保障人才发展的意见》。北京通过面向人才供应的公租房、共有产权住房，以及向引进人才发放租房补贴解决住房问题等方式，优化住房支持政策，服务保障人才发展。

此次怀柔推出的项目，是北京首个人才共有产权房。此项目只向两类人才家庭销售：1.入驻怀柔科学城怀柔地块的中科院科研院所，以及在中国科学院大学雁栖湖校区工作的本市户籍及非京籍符合条件的人才家庭。2.为怀柔科学城建设提供公共服务配套的部分教育、医疗系统工作的本市户籍及非京籍符合条件的外派人才及自主引进人才家庭。

另外，申请人员还要求全日制本科及以上学历或具有中级（含）以上职称，为单位正式在编或与单位签订3年及以上劳动合同。非京籍家庭申购本项目除符合《北京市共有产权住房管理暂行办法》规定的条件外，还需满足以下条件：一是在京有稳定就业。二是家庭成员在京均无住房，在京没有购房记录，且未享受过保障性、政策性住房。三是已办理居住证，在京连续缴纳社保或个税满60个月。

碧桂园中心项目位于北京市怀柔区怀柔镇张各长村，京密路与永泰街交汇处东南侧，项目四至为：东至11号支路西边线，西至规划西路道路东侧绿化带，北至规划二街道路南红线，南至怀耿路道路北红线。

(责编：赵爽、仝宗莉)