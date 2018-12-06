怀柔"人才房"摇号 150套房源仅141户家庭具备资格

原标题：怀柔"人才房"明天摇号 150套房源仅141户家庭具备资格

原标题：150套房源只有141户家庭具备资格

昨天，怀柔区住建委发布《碧桂园中心共有产权住房摇号公告》。这是怀柔区第一个共有产权房项目，首批房源仅针对符合条件的人才家庭。记者在公告中发现，虽然此次开放申购的房源数量为150套，但最终通过购房资格审核的只有141户家庭。这也就意味着，这141户家庭无论摇号顺序如何，都能参加选房。

碧桂园中心项目位于北京市怀柔区怀柔镇张各长村，京密路与永泰街交会处东南侧，东至11号支路西边线、西至规划西路道路东侧绿化带、北至规划二街道路南红线、南至怀耿路道路北红线。项目规划总建筑面积约8.72万平方米，其中共有产权住房建筑面积约2.42万平方米。

由于拿地时间较早，该项目最初为自住型商品房，后来转化为共有产权房。怀柔区住建委此前披露，该项目土地出让交易挂牌公告中明确“将为怀柔科学城建设提供配套服务”。该项目的入市，也是为“三城一区”人才提供更好的住房配套服务，实现职住平衡。

10月下旬，碧桂园中心项目启动申购。虽然该项目有270套房源，但这批仅开放150套房源。从怀柔区住建委昨天发布的公告来看，最终确认申购家庭约4600户，但通过购房资格审核的家庭只有141户。

之所以有如此低的通过率，主要是因为项目申购时划定的高门槛。根据申购公告，这些房源全部面向怀柔科学城符合条件的人才家庭专项分配，实行封闭管理、循环使用。具体面向两类人才家庭销售：入驻怀柔科学城怀柔地块的中科院科研院所，以及中国科学院大学雁栖湖校区工作的本市户籍及非京籍符合条件的人才家庭；为怀柔科学城建设提供公共服务配套的部分教育、医疗系统工作的本市户籍及非京籍符合条件的外派人才及自主引进人才家庭。

申请人除了要满足在本市无房等基础条件外，还要有全日制本科及以上学历或具有中级（含）以上职称，为单位正式在编或与单位签订3年及以上劳动合同；非京籍家庭在京要有稳定就业，已办理居住证，在京连续缴纳社保或个税满60个月，家庭成员在京均无住房，在京没有购房记录，且未享受过保障性、政策性住房。

明天的摇号将产生这141户家庭的选房顺序。不过，面对“房多人少”的情况，141户家庭将全部可以参加选房。记者了解到，本次申购如有剩余房源，以及其它批次的房源，将由怀柔区政府另行研究处置。

根据申购公告，该项目含全装修费用销售均价20000元/平方米，单套住房的购房人产权份额比例为65%。按照最小户型86平方米的面积计算，购房款需172万元，获得65%的产权份额。

据了解，摇号结束后，参加摇号的购房人可登录怀柔信息网（http://www.bjhr.gov.cn/）查询摇号结果。

(责编：赵爽、杨曦)