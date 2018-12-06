原标题：北京15家单位扬尘治理不达标被罚

原标题：15家单位扬尘治理不达标被罚

在空气重污染黄色预警期间，市、区两级住建部门采取“四不两直”的方式对全市住建系统施工现场扬尘治理工作开展了联合专项大检查，并发挥远程视频监控系统非现场检查技术手段的优势，在预警期间全天候、24小时不间断管控住建系统施工现场扬尘。近日，市住建委对外通报了违规工程基本情况及处理意见，共有15家责任单位被暂停招标。

受到惩处最严重的是北京中蓬市政建设有限责任公司，该单位负责施工的门头沟新城MC00-0017-6002地块工程存在严重违规进行土方作业问题，情节特别严重，市住建委决定暂停该单位在门头沟区建筑市场投标资格180天。

同时，地铁16号线24标、昌平新城地表水厂工程（一标）、新机场场道8标、四道口路临时存料场项目施工现场存在违规进行土方作业、大面积裸露土方未覆盖等问题。

延庆新城康河路（西玉路～龙庆路）道路等6项工程施工现场存在大面积裸露土方未覆盖严密、大量建筑垃圾未及时清理等问题。经济开发区京东研发制造中心项目园林绿化等5项工程施工现场存在易产生零散材料未覆盖、裸露土方未覆盖严密、违规进行土方作业等问题。

此外，昌平区民兵训练基地建设工程项目、海淀区北京凯奇大楼外面节能改造项目因存在施工现场裸露地面未覆盖严密问题，也被全市通报批评。

(责编：赵爽、杨曦)