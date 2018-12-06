“捡”手机破密码 向机主亲属借钱

华商报讯（记者 张成龙）在网吧拿走别人手机，破解密码后网购，还向机主的亲属借钱。目前，男子因涉嫌盗窃被刑拘。
12月2日凌晨，孙某在西安市长安区韦曲街办何家营村一网吧上网，突然发现手机找不到了。当天，孙某的哥哥、妈妈、女友等人同时收到孙某微信消息要借钱，幸好孙某的家人、朋友警惕性比较高，联系到孙某进行核实，发现是骗局。另外，孙某还发现有人用他的账号在网上购买了一部手机，随后他通过查询网吧监控发现一男子用衣服遮挡住手机关机，藏在身上把手机带走。之后，孙某报警。
公安长安分局常宁路派出所接到报警后，立即赶到事发网吧调取监控，锁定犯罪嫌疑人张某。而后，民警通过查找网购手机的收货地址，提前在陕西学前师范学院内的快递站点乔装成快递站工作人员，另有几个便衣在快递站点附近蹲守。当天晚上6时许，嫌疑人张某来到快递站点取快递，被民警现场抓获，并在其身上搜出被盗手机一部、网购未拆封手机一部及套现的现金1490元。
张某称，手机是他在网吧捡到的，拿到手机后他试了几次密码就把手机解锁了，随后购物软件付款码、支付宝付款码全部破解。破解完手机上的各种密码后，张某网购了一部2798元的手机，还在一家超市用手机支付软件套现了1490元。另外，张某还利用孙某的微信向孙某哥哥、妈妈、女友等人聊天借钱。
目前，张某因涉嫌盗窃被公安长安分局依法刑事拘留。
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