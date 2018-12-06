原标题：世界银行将向埃及提供10亿美元贷款

新华社开罗12月5日电 埃及《金字塔报》5日报道说，世界银行将向埃及提供10亿美元贷款，以支持埃及新一阶段改革计划。

世界银行网站发布消息说，埃及前一阶段的改革计划取得良好效果，2017至2018财年（2017年7月至2018年6月）埃及经济增长5．3％，2018至2019财年埃及经济有望增长6％。埃及能源领域的改革使得电力供应更加稳定，新的投资法营造了更好的投资环境。新一阶段改革计划将侧重于发展中小企业和私营经济。

世界银行驻埃及、也门和吉布提代表萨米娅·穆萨德克表示，现在埃及的改革已到了关键阶段，重点是要为民众创造更多就业机会。

自2015年至本次贷款之前，世界银行已向埃及提供超过60亿美元贷款，为埃及经济与社会改革提供资金支持。

(责编：赵爽、仝宗莉)