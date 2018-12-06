国务院扶贫办：贫困县摘帽后不得搞庆祝活动

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新华社北京12月5日电（于文静）国务院扶贫办近日印发通知，要求规范贫困县脱贫摘帽有关工作。通知明确，贫困县脱贫摘帽后一律不搞摘帽庆祝活动，不拍摄摘帽专题宣传片，不开展以摘帽为主题的相关活动。

这是5日从国务院扶贫办了解到的信息。通知指出，脱贫攻坚战以来，已有153个贫困县脱贫摘帽，社会各界普遍认可，反映良好。今明两年，将进入贫困县脱贫摘帽高峰期。

通知明确，严格管理贫困县脱贫摘帽主题活动，统筹规范贫困县脱贫摘帽总结和宣传工作。贫困县脱贫摘帽后的总结和宣传工作，由国家和省级层面统筹协调并组织实施。贫困县摘帽后，要认真总结经验，按照节俭原则会同有关方面进行适当宣传。

通知要求，要认真做好脱贫摘帽后的扶贫工作。贫困县脱贫摘帽只是完成了阶段性任务，并没有全部完成脱贫攻坚任务。要切实做到摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接，巩固脱贫成果，防止返贫。

(责编：仝宗莉、杨曦)