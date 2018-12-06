中消协：未成年用父母账户充值网游投诉增长较快

人民网北京12月6日电 （邢郑） 6日上午，消费维权新媒体研讨会在京召开，会上主办方发布了备受社会关注的电商服务、老年保健消费、住宅隐蔽工程、家电行业及未成年人网络游戏消费等五个热点消费领域消费维权数据报告。

据相关未成年人网络游戏消费投诉报告表明，在受理未成年人网络游戏投诉共549宗，涉案金额超万元占16%，期间不断接到家长关于孩子沉迷游戏、在游戏中大额消费的投诉和咨询。而截至2018年上半年，同期相比增长较快，而因使用父母账户进行游戏充值的现象呈爆发式增长。

根据未成年人网络游戏数据分析，“网游及手游”信息活跃度较高的省份依次是：广东、河南、北京、江苏、浙江、湖北、江西、四川、云南、山东、辽宁。

《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2018年6月，中国网民规模超8亿人，其中21.8%的上网者年龄在20岁以下，不足10岁的网民约有2900万。中国青少年宫协会儿童媒介素养教育研究中心调研发现，近三成的学龄前儿童每天使用网络的时间在30分钟以上，而14岁青少年每天使用网络时间超过半小时的比例达到60.8%。

据相关未成年人网络游戏消费投诉报告表明，投诉涉案金额在5000元以下的377宗，占68.87%；大于等于5000元小于10000元之间的投诉84宗，占15.30%；10000元及以上的投诉88宗，占16.03%。将近1/3的投诉金额超过5000元以上，未成年人的消费金额明显与其年龄不相适应。在549宗投诉中，和解成功232宗，占42.26%；调解成功39宗，占7.10%；总体处理成功率49.36%；调解失败202宗，占36.79%；有76宗在处理中，占13.84%。处理成功率偏低，不到一半，这反映出未成年人网络游戏退费相当困难。

涉及未成年人网络游戏消费的典型案例显示，小孩均是在家长不知情的情况下为游戏充值，花费金额都上万，最高额甚至达到10万元。家长诉求主要是希望游戏涉及的公司能够退还费用。

对此，中消协呼吁尽快建立相关未成年人网游机制，发挥网游服务平台和社会组织的优势，通过行之有效的手段，推进网游消费教育，尤其是未成年人网游消费教育进校园、进社区、进家庭工作进程，特别是发挥好未成年人家长在青少年网络游戏守护方面的作用，积极倡导大手拉小手，共铸网游安全新风尚。

据悉，消费维权新媒体联盟是《中国消费者》杂志社联合全国副省级以上消协组织，共同成立的消费教育和消费引导自媒体信息平台，宗旨是通过新媒体传播形式，为广大消费者提供更多更好的消费维权信息咨询服务。

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