胡泽君：坚定改革开放 谱写新时代审计事业新篇章

人民网北京12月6日电 据审计署网站消息，为讴歌改革开放40年来取得的辉煌成就，回顾审计机关成立35年来的发展历程，12月3日下午，审计署召开庆祝改革开放40周年老同志座谈会。

审计长胡泽君出席会议并讲话，副审计长孙宝厚、王文斌出席座谈会，审计署老领导、离退休干部代表以及部分离退休党支部负责同志参加会议。

胡泽君向全署离退休干部致以诚挚的问候和崇高的敬意。她指出，40年来，国家经济实力、科技实力、国防实力、综合国力、国际影响力和人民获得感显著提升，中华民族焕发出勃勃生机。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央不忘初心、砥砺奋进，解决了许多长期想解决而没有解决的问题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业发生历史性变革，改革开放和社会主义现代化建设取得了历史性成就。审计机关一定要牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，为深化改革、扩大开放作出新的贡献。

胡泽君强调，改革开放40年创造和积累的许多经验弥足珍贵，我们必须毫不动摇地坚持中国共产党的领导，这是党和国家根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、幸福所系；必须从中国的国情出发，坚持走中国特色社会主义道路，只有这样，才能国家富强、国泰民安；必须坚持改革开放不停步，这是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的关键一招；必须坚持人民主体地位，以人民为中心，站稳人民立场，努力践行全心全意为人民服务的根本宗旨，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。

胡泽君指出，今年是改革开放40周年，也是新中国审计机关成立35周年。35年来，党对审计工作的领导不断加强，审计管理体制不断完善，审计法治化建设蹄疾步稳，审计技术方法日新月异，中国审计逐渐走向世界审计舞台中央，审计在维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。进入新时代，党中央对审计工作提出了新的更高要求，我们要坚持党对审计工作的集中统一领导，以政治建设为统领，努力建设高素质专业化审计干部队伍，扎实推进审计管理体制改革，积极推进审计全覆盖，着力推进大数据审计，切实加强对地方审计机关的领导，坚定不移走改革开放道路，奋力谱写新时代审计事业新篇章。

与会老领导、老同志结合个人工作和生活经历，畅谈了改革开放40年的亲身感受，回顾了审计机关成立35年来的发展变化，展望了新时代审计事业发展的美好未来。

(责编：杨曦、仝宗莉)