原标题：海淀拆除违建“蜂巢公寓”
在中关村软件园二期南面，有一处存在十余年、面积达1.6万平方米的违法建设——祥和之家公寓，几排平房被隔出1200多间，如同蜂巢的小房内，勉强能放下床和桌子，最多时曾住过3200多人。日前，海淀区西北旺镇政府、海淀城管执法监察局联合各相关职能部门，依法对这处违法建设进行了拆除。
来到中关村软件园南、上地办公中心对面的西北旺镇祥和之家公寓，可以看到几排密密麻麻的平房被分割成了一个个十余平方米的小方块。相关负责人介绍，祥和之家公寓所占土地本为马连洼村集体土地，相对人在未经建设行政主管部门批准，未办理土地审批手续和建设工程规划许可证的情况下，私自建设了这处出租房。今年7月，西北旺镇、海淀城管执法监察局对马连洼村内违法建设积极开展了相关工作，上月底，公寓人员全部疏解完毕。这片违建拆除后，腾退出的土地空间将进行重新规划。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】