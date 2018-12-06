原标题：海淀拆除违建“蜂巢公寓”

原标题：海淀拆除违建“蜂巢公寓”

在中关村软件园二期南面，有一处存在十余年、面积达1.6万平方米的违法建设——祥和之家公寓，几排平房被隔出1200多间，如同蜂巢的小房内，勉强能放下床和桌子，最多时曾住过3200多人。日前，海淀区西北旺镇政府、海淀城管执法监察局联合各相关职能部门，依法对这处违法建设进行了拆除。

来到中关村软件园南、上地办公中心对面的西北旺镇祥和之家公寓，可以看到几排密密麻麻的平房被分割成了一个个十余平方米的小方块。相关负责人介绍，祥和之家公寓所占土地本为马连洼村集体土地，相对人在未经建设行政主管部门批准，未办理土地审批手续和建设工程规划许可证的情况下，私自建设了这处出租房。今年7月，西北旺镇、海淀城管执法监察局对马连洼村内违法建设积极开展了相关工作，上月底，公寓人员全部疏解完毕。这片违建拆除后，腾退出的土地空间将进行重新规划。

(责编：赵爽、仝宗莉)