马骏: 应对智能互联变革趋势 加强制度供给创新

人民网北京12月6日电 （张晓赫）近年来，以信息技术为代表的新技术革命，正成为影响中长期国际经济格局变化的第一课题。新一轮技术革命将对企业、产业产生哪些影响，我们又应如何把握机遇？

“去年，我们对制造、交通、家电、机床、服装、电信、互联网等十几个行业的数十家领先企业作了深入调研，发现万物互联和智能化带来的变革和趋势已经开始显现，而且趋势背后的逻辑非常清晰。”国务院发展研究中心企业研究所所长马骏表示，调研结果显示，传统企业在向智能型企业演进，产业则由过去的线性链式产业向智能生态群演进。

马骏是在日前的国研智库论坛第五届年会上表达上述观点的。面对变革挑战，马骏建议应超越目前侧重于产业发展的政策，制定全面应对策略，重点是加强制度供给创新，包括重构行业监管制度、协调竞争政策与产业政策、强化网络信息安全等。

新一轮技术革命正逐渐改变企业的外部环境和内部结构。研判未来的变革趋势，马骏认为主要集中在场景变革与组织流程重构两个方面。

“企业从以硬件为主变成硬件和软件并重，使企业和用户的关系从一次性变成长期服务，由此产生大数据成为企业资产，进而又通过开放创新等使两者之间出现了深度互动的可能。”马骏解释，伴随着场景变革，相应的企业管理，特别是组织和流程也在发生重构，出现了内部组织扁平化、核心功能平台化、外部结构网状化、业务单元微型化等经营管理模式。

“传统自上而下的金字塔式管理结构，正在被颠覆。”马骏说。

产业层面也在变革，马骏认为，随着云计算、大数据和人工智能技术的发展，以及电子商务、工业互联网等各类平台企业的涌现，产业结构目前已经显现出基于平台的集群化、基于数据的智能化、基于产业融合的服务化等特点。

“以汽车产业为例，在线性产业结构中，整车厂主导产业发展，在随着出行革命与需求拉动，服务与制造高度融合，开始引导制造。所以我们看到整车厂在积极转型。”马骏进一步表示，新一轮技术革命引领的变革远远超出前面几次，企业变革和产业变革要求政策要进行相应的调整。

为了更好适应变革趋势，马俊建议未来应重点从重构行业监管制度、协调竞争政策与产业政策、强化网络信息安全、高度重视人才与就业政策、完善企业制度五方面进行研究。

“监管上，要避免以旧思维管新业态，同时也要适应融合创新趋势，加强监管横向协作和纵向联动，进一步完善政府、企业和网民等利益相关方共同治理格局。”马骏说。

协调竞争政策与产业政策也被业内认为是未来有待进一步完善的领域。马骏团队在调研报告中表示，“在调研过程中，我们发现一些产业已经高度竞争，但有些部门仍习惯于直接配置资源。”

此外，马骏强调，物联网、工业互联网、人工智能等与实体经济的深度融合，让电力、水务、能源、交通、银行、工业控制系统乃至市政、医疗公共服务等都暴露在网络空间，增强网络信息系统安全防护能力的相关研究与措施也应尽快实施。

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