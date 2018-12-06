额尔古纳市税务局新一轮机构改革成效显著  

人民网讯（通讯员 于腾娇）额尔古纳市税务局在全面总结营改增工作工作的基础上，通过加强税法宣传、政策辅导、实地调研等方式，将新一轮的增值税改革工作落到实处。

全媒体多维度宣传，增值税改革深入人心。为了让最广大纳税人及时掌握并享受到增值税改革的最新政策，该局由办公室牵头，与税政、税源、办税服务厅三个部门抽调骨干力量，组建了增值税改革宣传小组，全面负责增值税改革的宣传工作。确定了降低增值税税率、扩大增值税留抵退税范围、统一增值税小规模纳税人标准三项重点改革措施作为重点宣传内容，通过额尔古纳电视台在额尔古纳新闻、电视台图文三十分等栏目24小时循环滚动播出宣传片，共计时长1800多分钟；在办税服务厅、社保征收大厅、民生大厦、工商银行等人流密集地张贴公告，通过一系列的宣传工作，该局在将政策宣传的同时，也获得了纳税人的广泛好评和赞誉。

层层落实责任，增值税改革落到实处。在前期广泛宣传的基础上，该局根据纳税人的申报情况、发票开具情况、生产经营情况，利用计算机软件和金税三期系统抽取了178户增值税纳税人作为重点跟踪对象。由该局党组成员分别带队，组成8个工作小组，对这178户重点纳税人进行跟踪辅导，重点辅导纳税人的纳税申报、发票开具和后续管理等业务重点和关键难点。调整绩效考核指标，科学设置考核标准，将增值税改革工作落地作为各小组的重点考核标准，直接与各小组成员的年终评比挂钩，将工作责任进一步夯实。

全面落实改革措施，增值税改革取得成效显著。一是降低增值税税率，改革取得的成效。从2018年5月1日起，降低广大增值税一般纳税人税负，调动企业生产经营积极性，刺激济增长。截止2018年10月末，该局共计完成增值税税收入库7322万元，去年同期收入9041万，相比去年同期减少1719万元，扣除非正常性减收因素，经测算减征增值税共计近200万元，尤其是针对对于传统制造业的影响更加巨大，刺激并增加了对于制造业的投资力度，因受到增值税降低税率，购入农产品抵扣力度不变的优惠政策影响，该局辖区内一户糖类制造业，后期增加投资一亿元。二是统一一般纳税人标准，彰显税收公平。本次增值税改革统一一般纳税人标准，同时允许原增值税一般纳税人未超标企业可以申请转为小规模纳税人，获得了纳税人普遍认可，截止2018年11月，该局管辖范围内一般纳税人转为小规模纳税人有16户，减少纳税人申报128户次,减轻纳税人申报负担。三是扩大增值税留抵退税范围,增强企业资金周转效率。该局管辖内有一户电网企业符合退税条件，该企业近4年在额尔古纳进行农村电网改造，投资金额巨大，本次增值税改革企业共计收到退税1000万元。

(责编：白宇)