信息技术与教育的深度融合将助力教学变革

课本中描写的广阔原野、牧童晚归等画面性强的场景，若能亲身体验会更生动形象的帮助学生进行文字内容的梳理。如今，VR技术的出现，这不再是难事。VR教室不仅可以提高真实世界与教学内容的相关性，还可以帮助学生解决实际体验遇到的经济上和地理上的空间障碍。这一切都来自智慧教育带来的变革。

智慧教育即教育信息化，是指在教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化。以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。

如何推动信息技术与教育教学的深度融合？联想集团中国区商用移动互联及解决方案中心总经理王磊认为，很多企业已经开始在智慧教育布局，很多原来的硬件提供商也已经转变为现在整个解决方案的供应商。比如，联想整合应用“物联网、大数据、人工智能”新技术及新型智能设备，推出的“IDV解决方案、智慧课堂解决方案、常态录播解决方案、智慧班牌解决方案、互动投屏解决方案、互动大屏解决方案、VR教室解决方案、班班通英语听说解决方案”等一系列智慧教育解决方案，全面覆盖“教学、教务、教研”全环节，满足教育教学的多方面需求，赋能“教育信息化2.0”建设。

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