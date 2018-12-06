信息技术与教育的深度融合将助力教学变革

课本中描写的广阔原野、牧童晚归等画面性强的场景，若能亲身体验会更生动形象的帮助学生进行文字内容的梳理。如今，VR技术的出现，这不再是难事。VR教室不仅可以提高真实世界与教学内容的相关性，还可以帮助学生解决实际体验遇到的经济上和地理上的空间障碍。这一切都来自智慧教育带来的变革。
智慧教育即教育信息化，是指在教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化。以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。
如何推动信息技术与教育教学的深度融合？联想集团中国区商用移动互联及解决方案中心总经理王磊认为，很多企业已经开始在智慧教育布局，很多原来的硬件提供商也已经转变为现在整个解决方案的供应商。比如，联想整合应用“物联网、大数据、人工智能”新技术及新型智能设备，推出的“IDV解决方案、智慧课堂解决方案、常态录播解决方案、智慧班牌解决方案、互动投屏解决方案、互动大屏解决方案、VR教室解决方案、班班通英语听说解决方案”等一系列智慧教育解决方案，全面覆盖“教学、教务、教研”全环节，满足教育教学的多方面需求，赋能“教育信息化2.0”建设。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】