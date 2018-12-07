“亲土种植”助力农业可持续发展

12月5日是第五个世界土壤日，当天世界亲土种植联盟（ISFFA）年度论坛在纽约联合国总部召开。该论坛以“土壤与食物”为主题，呼吁国际社会关注土壤保护及土壤修复，共同推动种植与环保并重的“亲土种植”，促进种植业可持续发展。

来自联合国粮农组织、世界银行下属国际金融公司、纽约大学、加州大学河滨分校等机构的专家学者和代表围绕亲土种植理念及实践进行深入探讨，高度肯定了中国过去一年推广亲土种植的经验与成果，认为中国方案值得在全球大规模普及推广。

近年来，土壤污染、地力退化敲响了全球粮食安全和食品健康的警钟，主张通过采取对土壤“亲和、友好”的方式来开展种植作业的亲土种植理念引发关注。“亲土种植对于全球粮食安全至关重要，它能够有效保障土壤健康、推动种植业的产业化发展，进而消除全球饥饿。”加州大学河滨分校教授弥尔顿·小吉尔芬伯爵在会上介绍说。

如何落实亲土种植？联合国粮农组织常驻纽约办公室首席代表卡拉·穆瓦维表示，金正大集团是世界亲土种植联盟在中国的重要合作伙伴，双方通过实践探索出的方案能够有效改善土壤，堪称亲土种植全球推广的“助推器”。

“‘亲土种植中国方案’以‘科技+服务链’为核心，包括‘改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务’四部曲。”金正大集团副总裁、金丰公社董事长李计国介绍说，金正大集团通过突破“改土养地”和“减肥增效”核心科技，实现“提升土壤质量”和“作物优质高效”双重目标。过去一年，在中国政府、世界亲土种植联盟等社会各界支持下，“亲土种植中国方案”已经服务1.6亿亩耕地，不仅有效恢复土壤健康，还为农民平均增产15%、减少化肥使用量30%，减少农药使用量10%，带来了巨大的社会和经济效益。

“世界银行非常认同亲土种植理念，对于中国的亲土种植实践，尤其是在为农户提供服务方面印象深刻，亲土种植有着非常广阔的市场前景。”世界银行下属国际金融公司安全环境官蒋里强表示。

世界亲土种植联盟代表认为，“亲土种植中国方案”的落地，证实了亲土种植在农业可持续发展和产业化发展方面的价值，为各国亲土种植的推广提供了可借鉴、可复制的成功经验。

据介绍，过去一年，亲土种植推广在全球取得了良好开端，在世界亲土种植联盟的推动下，亲土种植在中国、美国、澳大利亚、印度、越南等世界各地进行广泛的试验、示范，为进一步推广亲土种植理念积累经验。

“我们在汇聚全球智慧践行和倡导亲土种植理念过程中，愿意向世界分享中国经验、中国方案，为推动中国及世界各国农业朝着高品质、可持续方向转型尽一份力量。”金正大集团董事长万连步说。

（本报纽约12月6日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 21 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)