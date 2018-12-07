第十一轮中美工商领袖和前高官对话在华盛顿举行

本报华盛顿12月6日电 （记者章念生、吴乐珺）由中国国际经济交流中心和美国全国商会联合主办的第十一轮中美工商领袖和前高官对话4日在华盛顿举行。中国国际经济交流中心理事长曾培炎和美国全国商会会长托马斯·多诺霍以及中美两国工商领袖、政府前高官及专家学者30余名代表参加了对话。

本次对话是习近平主席和特朗普总统会晤之后，第一个访美的中方工商领袖、前高官以及智库学者代表团。与会代表一致认为，两国元首在阿根廷会晤，为今后一个时期中美关系指明了方向。健康稳定的中美经贸关系符合两国和世界的根本利益，推动双边关系尽快回到正常轨道，是两国人民的共同期待。合作始终是中美唯一正确选择，应登高望远，继续加强沟通化解分歧。

双方围绕中美关系特别是经贸关系存在的主要问题进行了坦诚的对话交流，并提出了具有建设性的政策建议。中方代表指出，今年是中国改革开放40周年，也是中美签署建交公报40周年，这是两件同时发生的重大历史性事件。40年来，中国改革开放取得了举世瞩目的成就，中美关系也获得了重大发展，双方应共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。实践证明，中美合作的收益远大于对抗，贸易战不会有真正的赢家，不仅难以解决问题，还会伤及两国人民乃至全球福祉。

中方代表强调，期待双方经贸团队加快落实元首会晤达成的共识，达成互利双赢的具体协议。对于知识产权保护、技术合作、国有企业地位、市场化改革、产业补贴等认知上的分歧，美方应充分理解中国改革开放所取得的进展和成绩，消除歧见。双方应相向而行，积极构建平衡、包容、共赢的中美经贸新格局，回归中美经贸关系正常轨道。

美方代表对美中两国元首会晤给予积极评价。美方代表认为，当前应避免美中关系恶化变得不可修复，避免贸易冲突继续升级，双方应积极努力消除一些显在的和潜在的紧张因素。美国工商界和有识之士支持加强与中国继续深化合作，重视美中建交40年来取得的来之不易的成果，期待接下来的谈判和磋商取得实质性成果。美方代表还指出，两国应该寻找有共同利益的合作领域，进一步推进市场开放。

会后，双方就对话达成的共识发表了联合声明。中美工商领袖和前高官对话以凝聚双方共识、加强战略互信，发展健康、稳定、可持续的中美关系为使命，旨在搭建中美工商领袖、前高官及智库学者之间沟通交流平台，是重要的第二轨道交流机制。

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 21 版）

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