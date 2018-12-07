12月5日，博鳌亚洲论坛罗马会议在意大利举行。本次会议主题为“亚欧领袖合作对话”，旨在促进亚欧之间和亚欧与世界其他地区间的经济交流与合作。来自15个国家和地区约300名政商学界代表围绕“一带一路”、数字经济和可持续发展等议题深入探讨，为推动亚欧新型伙伴关系发展、构建开放型世界经济建言献策。

“一带一路为推动世界经济发展提供了新方案”

亚欧大陆是“一带一路”建设的重点地区。与会代表认为，共建“一带一路”，将亚洲经济圈与欧洲经济圈连接起来，有助于实现更好优势互补，有助于加快亚欧大陆的互联互通，有助于共同开拓新的合作空间。

意大利前总理、法国巴黎国际事务学院院长恩里克·莱塔表示，“‘一带一路’倡议寻求共同发展，很多国家将从中受益，这一倡议已经给沿线人民带来了巨大的福祉。‘一带一路’为推动世界经济发展提供了新方案。”莱塔表示：“在‘一带一路’框架下，我们找到了与东盟以及亚洲国家新的合作点，从中找到了全新的合作模式，我们非常看好这项倡议。”

“中国提出的‘一带一路’倡议极富远见。5年来，我们看到了这一倡议取得的巨大成就，世界范围内的海港、空港和铁路有了更为密切的深层次联系，包括南亚、东南亚以及很多欧洲国家都从中受益。”意大利港口联合协会主席芝诺·达戈斯蒂诺对记者表示，“对欧洲国家而言，不能单纯从物流的角度去看待‘一带一路’倡议，欧洲人应该更深刻地去理解它的内涵，我们要从中不断寻找合作机会。这一倡议不仅局限于经济合作，同样还包含人文交流和民心相通等内容。”

“2017年，中国对欧盟直接投资达297亿欧元，中国已是欧洲各国共同关注和期待的合作伙伴，开放的中国给欧洲带来发展机遇。”欧洲咨询联盟—安博思公司执行合伙人瓦莱里奥·德·墨里表示，“欧洲与中国应进一步加强合作，将双方自身发展战略充分对接，实现互利共赢。”

“一带一路倡议符合欧中共同的发展目标”

博鳌亚洲论坛副理事长周小川在主旨演讲中说，《二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会宣言》为重塑全球化提供了新动力，世界各国应坚持多边主义，推动世贸组织改革，加强全球金融安全网建设，推进“一带一路”建设，促进互联互通，推动新一轮全球化。亚洲与欧洲在重塑全球化和改革国际经济秩序方面立场接近，合作潜力巨大，亚欧国家应加强合作，为世界经济强劲、可持续、平衡和包容性增长作出贡献。

欧盟已经连续14年是中国第一大贸易伙伴，中国则是欧盟第二大贸易伙伴。构建开放型世界经济，坚持贸易自由化和投资便利化，需要中欧联手在精诚合作中寻找机遇，在互利合作中共创未来。

“全球化确实给欧洲带来了一系列挑战。我们迫切需要一些新的发展模式和动力来应对新的挑战，但绝不是封闭和贸易保护主义。”意大利前总理罗马诺·普罗迪表示，“经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，‘一带一路’倡议符合欧中共同的发展目标，欧洲应与中国及亚洲加强务实合作”。

“贸易是一个枢纽，把财富传递到世界各个角落，贸易的开放性对经济全球化作出了巨大贡献。”前欧盟对外贸易委员会网络部主席彼得·曼德尔森谈道，“欧洲和亚洲都从经济全球化和自由贸易中受益，现在全球化正经历一个低谷时期，欧洲和亚洲要努力搁置分歧，维护公平自由的贸易机制，逆全球化和贸易保护主义是我们不能接受的，只有开放才会让市场更加成熟。”

“欧洲和亚洲都要搭上一带一路建设的快车”

亚欧大陆是地球上幅员最广的地区，亚欧大市场覆盖近5000万平方公里和40多亿人口，生产总值超过全球的一半，贸易总量接近全球的七成，具有无与伦比的规模优势。历史上，古代丝绸之路将两大洲紧密联系在一起。近年来，亚欧关系内涵不断延伸，形成了全方位交流合作的良好格局。

亚洲和平和解理事会主席、泰国前副总理素拉杰·沙田泰，“‘一带一路’倡议不仅带来更多贸易机会，它所带来的物理连接以及数字化互联互通将提升人们的生活质量，更好地解决贫富不均问题，为更多国家和人民带来福利。”

亚洲在过去50年取得了显著的经济成就，但亚洲的人均总收入仍然大大落后于欧洲。近年来，亚欧国家在多个领域发挥各自优势，增进相互合作，亚欧合作前景广阔。

“欧洲和亚洲需要互利互惠、相互合作，呼应彼此的利益和关切，共同建立促进亚欧大陆繁荣的机制。”意大利教育、研究与创新部副部长洛伦佐对记者表示，“欧洲和亚洲来自于不同文化背景，对于全球化的解读和需求存在差异，但互联互通是一个必然的趋势，我们未来谋求的是整个区域的繁荣。欧洲和亚洲都要搭上‘一带一路’建设的快车，共享发展红利，这对于世界未来的发展意义重大。”

“欧盟连接欧洲和亚洲的愿景与‘一带一路’倡议是一致的，两者可以完全实现战略对接。只要我们促进开放和包容性合作、实现双赢，我们就能实现有效协调，迎接全球挑战。欧洲和亚洲应共同努力，促进技术创新、气候变化、文化、教育等全方位合作，促进社会创新、平衡、绿色、开放、共享的发展。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示。

（本报罗马12月6日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 21 版）

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