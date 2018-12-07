黑龙江 过冬要暖也要蓝

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位于我国东北的黑龙江省，供暖期来得早、持续时间长，冬天的空气质量面临很大压力。今年以来，黑龙江省针对本地具体情况，借助信息化手段提高大气监测与治理精细化水平，并采取了淘汰燃煤小锅炉、供暖锅炉错峰开炉、压紧压实秸秆禁烧责任等措施，希望在确保百姓供暖的同时，让今冬多些蓝天。

一到冬天，哈尔滨市民陈光宇每天早上起床的第一件事，就是先打开手机看看空气质量怎么样。黑龙江的冬天来得早，10月便开始供暖，持续时间也长。供暖期要留住蓝天，不是件容易事。

记者从黑龙江省生态环境厅得到这样一组数据：2018年11月，黑龙江省各市（地）平均达标天数比例为96.4%，同比提高14.4个百分点；哈尔滨市达标天数比例为96.7%，同比提高23.4个百分点。

面对供暖期来得早并持续时间长的客观情况，今年冬天，黑龙江多措并举，提高大气环境监测与治理的精细化水平，并针对本地情况，采取淘汰燃煤小锅炉、供暖锅炉错峰开炉、压紧压实秸秆禁烧责任等措施，争取能让供暖期多些蓝天。

手机软件实时数据更新，加大监管执法力度

陈光宇每天必看的“黑龙江省空气质量”，是黑龙江省环境监测中心站官方发布的手机应用软件。

“城市空气质量、空气质量地图等模块能提供准确及时的天气情况，还有火点分布图、数据预警等模块。”黑龙江省环境监测中心站站长伍跃辉介绍，“全省13个地市实时的空气质量指数及其变化趋势、6项污染物浓度监测结果、全省13地市空气质量排名等信息都能查看。”

11月22日，有哈尔滨市民发现，位于南岗区文景街上的中国华电集团哈尔滨发电有限公司排放浓烟。随后，黑龙江省环境监察局到现场检查。经查，该企业在一台锅炉起炉的过程中，存在氮氧化物超标排放问题。次日上午，黑龙江省生态环境厅相关人员约谈该企业负责人。

为加大环境监管执法力度，黑龙江省生态环境厅启动2018—2019年秋冬季大气污染防治强化督查，对哈尔滨、大庆、绥化开展强化督查，对其他市（地）开展重点督查、抽查。

截至目前，共检查大气污染源企业286家，城市大气环境综合治理区域148处，发现各类环境问题283件，并责成地方政府及有关部门依法处理。

淘汰燃煤小锅炉，供暖锅炉错峰起炉

“以前我们有台小锅炉，每年烧煤1400吨，但是排放不达标。煤改电后，每年可减少排放616吨二氧化碳、364吨灰渣、28吨二氧化硫。”哈尔滨龙门贵宾楼酒店工作人员说。

“哈尔滨市燃煤污染对PM2.5的贡献率能达到43.2%。”黑龙江省生态环境厅大气环境管理处处长赵学温介绍，黑龙江开展了地级及以上城市建成区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉“清零行动”，启动县级及以上城市建成区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶等燃煤设施、储粮燃煤烘干设备淘汰工作，截至目前，已淘汰1000余台，“除了淘汰燃煤小锅炉之外，在黄标车、火电机组超低排放改造、重点企业脱硫脱硝除尘治理等方面也有举措，合力使污染物排放总量得到控制”。

“正常情况是10月20日开始供暖，为了最大限度减少大气污染物集中排放，锅炉房实行错峰起炉，17日、18日、19日都有锅炉起炉，尤其是今年严格以大气扩散条件为依据，科学调控，避免同一区域同一时间多台锅炉同时起炉。目前看来，成效不错。”赵学温说。

错峰错时，留住蓝天，离不开多部门的配合。黑龙江省工信和生态环境部门组织全省水泥行业实施错峰生产，并将错峰时间由原来的5个月延长至6个月，覆盖黑龙江大部分地市的供暖期；黑龙江省公安厅严格落实黄标车“五限”措施，实施区域禁行，截至9月底，共淘汰黄标车8135辆、老旧车28589辆；黑龙江省住建部门开展建筑施工现场扬尘专项治理，加强对施工现场扬尘治理和建筑垃圾运输活动的监管。

无人机巡查秸秆禁烧，落实奖惩规定

深秋的一天，在哈尔滨市呼兰区双井街道光荣村玉米地旁，有四架无人机同时起飞，原来，它们是在执行监控秸秆焚烧工作。

“无人机的飞行速度快，监控面积大，可以做到无死角全面监控，还能拍摄高清的图片和视频，便于后期取证。”哈尔滨市环保局呼兰分局副局长武宏光说。

“目前，全省一共有333个乡镇配备了无人机进行日常巡查。”赵学温介绍说，“此外，我们还利用卫星组对全省秸秆焚烧火点进行遥感数据监测。”

今年8月，黑龙江省政府建立了以13家省直单位为成员的省禁止农作物秸秆露天焚烧工作联席会议制度，落实了各成员单位职责。黑龙江省委办公厅、省政府办公厅出台《黑龙江省禁止秸秆露天焚烧工作奖惩暂行规定》，压实各级政府和有关部门主体责任。

9月，黑龙江省禁止农作物秸秆露天焚烧联席会议印发文件，指导构建网格化监管体系，全省共建立市（地）级网格16个，县区级网格153个，乡镇级网格1121个，村级网格10037个，多数市（地）实行了党委、政府主要负责同志共同担任网格长的双网格长制。

“今年供暖季初期出现的不利气象条件持续时间不是特别长，可以说是人努力、天帮忙。环境治理从来不是一蹴而就的，我们不敢有一丝懈怠。”赵学温说，“下一步，我们将提高预测预报精准水平，有针对性地落实管理措施、完善应急措施。”

“在保卫蓝天的同时，也绝不耽误供暖，必须二者兼顾。为了不影响供暖，锅炉房实行提前错峰起炉，将日期由10月20日提前到10月17日，就是为了全力保障供暖温度达标。”赵学温说。

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 14 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)