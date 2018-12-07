记者来到广东省惠东县大岭街道真久鼎鞋厂，厂长邓铭新正拿着手机对着涉及消防和安全生产的关键环节拍照：消防通道、胶水库房、消防栓……邓铭新介绍说，这是他每天的“规定动作”。他拍的照片通过手机APP上传到街道“互联网+社会治理”中心大数据管理平台，通过大数据比对，系统发现安全隐患将自动报警，未巡查或系统检测不到上传照片也会报警，“这一招很严格，也很有效。”

随着经济社会的发展，大量外来人员来到大岭，同时也带来了安全生产、出租屋管理、社会防控、健康医疗等一系列问题。大岭目前有2000多家鞋厂，基本都是小规模和家庭作坊式的，火灾等安全生产隐患多，过去卓有成效的“群防群治”基层社会治理模式有些方面难以适应目前的变化。

大岭街道办事处副主任陈观水介绍说，针对大岭街道家庭作坊式鞋厂多的特点，除了要求企业经营者每天自我巡查外，还运用物联网技术，将营业场所内消防设备都绑定物联网卡，系统时刻掌握消防设备设施的状态；同时将鞋厂电线温度和剩余电流纳入监控范围，一旦超标，系统将自动预警并启动断电保护；值班员脱岗30分钟，监控系统将自动向业主、安全员及主管部门发出短信提醒……

由于外来人口占比较高，出租屋管理现在是大岭街道社会治理的重要一环，工作人员在出租屋安装身份证信息读取设备，利用出租屋管理系统实现“人房关联”，实时掌握承租人员入住和退房动态；结合“人脸识别”技术，大岭对重点管控人员、社区矫正人员和精神障碍患者的历史运动轨迹进行管理。

此外，大岭街道逐步搭建和完善了公共安全视频监控体系，同时利用无人机、信息化巡查手持设备，加强治安联防、安全生产监管、城市管理等，截至目前，大岭安全生产智慧监管系统已采集3569家各类生产经营场所基础信息，企业自查APP今年将实现全覆盖；出租屋管理系统已登记各类出租场所15894间，采集6894名外来人员基础信息；录入特殊人员基础信息895人；大数据管理平台运行以来，火警及各种突发应急事件减少一半以上。

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 11 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)