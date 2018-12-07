今年全国破获“盗抢骗”案件118万起

本报北京12月6日电 （记者张洋）12月6日，记者从公安部新闻发布会上了解到：今年以来，全国共破“盗抢骗”案件118.3万起，抓获一大批犯罪嫌疑人，为群众挽回损失65.6亿元。

公安部刑侦局副局长陈士渠介绍，当前受网络发达、交通快捷、移动支付普及等因素的影响，“盗抢骗”犯罪出现许多新变化和新特点。犯罪分子流窜程度加剧、地域性犯罪突出、职业化趋势明显，传统犯罪与互联网高度融合，催生了许多新的犯罪类型，传统接触式犯罪开始向非接触式犯罪发展，团伙构成、作案手段更加复杂，隐蔽性更强，侦查打击的难度更大。

据了解，当前“盗抢骗”犯罪呈现五方面特点：一是跨区域、系列、团伙犯罪成为常态；二是部分地域性职业犯罪群体危害全国；三是一些地方集中销赃地辐射全国；四是扒窃等街面犯罪活动屡打不绝；五是惯犯累犯危害巨大。公安部表示，不管犯罪分子如何变换犯罪手法，公安机关都将毫不动摇地坚持依法严打，持续深化打击“盗抢骗”等多发性侵财犯罪，坚决保障群众财产安全。

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 11 版）

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