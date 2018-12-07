兰州警方破获新型网络诈骗案

“要不是社区民警发现我可能被诈骗了，我还真以为自己是炒期货亏掉的。”回忆自己从被骗钱财到失而复得的经历，兰州市民陈先生至今心有余悸。

陈先生是一位炒股10多年的老股民。今年2月的一天，他接到了一个自称“小陈”的“理财师”的电话，随即被拉进一个微信群。群里有专业的“理财师”为群友们免费分析股市行情、提供投资理财建议。在“理财师”的悉心指导下，陈先生一度小有收益。尝到甜头的他，在听“理财师”说起“炒期货更挣钱，一个月本金就可翻番”后，便进入一个名为AUAFOREX的投资平台炒期货黄金。然而短短半个月，投入的29.8万元只剩1800元。

直到今年5月，在一次闲聊中经社区民警提醒，陈先生发现自己可能被骗了，这才向警方报案。

“吸粉”“圈粉”“转粉”连环下套，以高额手续费蚕食投资本金

为侦破此案，兰州警方成立“5·03”特大电信网络诈骗案工作组，迅速展开侦查，于今年7月成功破案，一举抓获诈骗团伙成员30人。

“‘5·03’案是一起针对投资者的精准诈骗。犯罪分子首先精确掌控了投资人姓名、电话号码等个人信息，继而一步步把投资人引入设计好的陷阱。” 兰州市公安局安宁分局刑侦大队教导员张勇介绍，诈骗团伙的“高明”之处在于其环环相扣的“连环套”。

第一步是“吸粉”。诈骗团伙将非法获取的投资者联系信息下发给各业务组，业务员通过电话、微信等方式与投资者联系，吸引其加入微信群讨论股票，建立信任关系。“大约有5%被‘电话营销’的受害者会入群。”张勇说。

第二步是“固粉”。诈骗团伙安排专人冒充“理财师”在群内进行投资理财分析指导，并将有意向跟随其投资的投资者拉入新群。诈骗团伙还会安排人在群里冒充“投资者”，营造群里的火热氛围。有的群里甚至只有一个真正的投资者，其他人全是“托”。

第三步是“转粉”。“理财师”会向投资者推荐期货交易，暗示期货将迎来重大机遇，诱导客户在虚假平台充值，资金直接进入与诈骗团伙合作的第三方支付公司。为了制造受害者资金正在进行期货投资的假象，诈骗团伙还雇佣一家配资公司帮忙。配资公司为受害者开设一个期货投资账号，投资资金由配资公司来出，在此过程中，投资产生的盈利或亏损由投资者承担，配资公司借机收取百倍于市场正常标准的高额手续费。这样受害者账面上的本金就会一点点被吃掉。

诈骗手法日渐翻新，投资应选择合法平台、警惕高收益承诺

类似“5·03”案这样的精准网络诈骗，在全国各地并非孤例。54岁的武汉市民张女士是个老股民，被拉入“荣耀杯股市大赛”的微信群，在直播平台上观看6名“理财师”炒股比赛，“理财师”时常截图晒自己“赚大钱”的“账户”，这让张女士十分心动并加入其中，最终“亏损”150多万元。

此类网络投资诈骗犯罪通过人工操作的网络交易软件，操纵交易涨跌、制造投资人资金交易“亏损”的假象进行诈骗，而这些“亏损”资金就成了骗子的收入。

“不同于传统的在虚假平台上虚假投资交易，‘5·03’案中投资者的资金确实进入了期货市场，但诈骗团伙是通过加杠杆、高频次交易等手段，攫取高额手续费，进而步步蚕食投资者本金，实施诈骗。”兰州市公安局刑警支队第八大队大队长贺小东介绍，这种诈骗手段更具迷惑性和隐蔽性，导致多数受害人遭受亏损后，误认为是正常的市场波动。

“网络投资诈骗手法日渐翻新，让人防不胜防。”张勇说，风险和收益成正比是投资理财的铁律，过高的收益率不仅意味着高风险，更可能是精准设计的骗局，千万不要轻信高收益的承诺。

此外，选择正规合法的投资平台和途径，是规避风险的重中之重。“如果怀疑或发现受骗，第一时间报案、积极提供证据并配合办案机关调查，是减少、挽回损失的最佳途径。”贺小东说，在金融骗局案件中，办案机关会全力开展涉案资产追缴工作。“案件越早进入刑事诉讼程序，涉案财物就能越早得以查封、扣押和冻结，越能防止资金被不法分子转移和挥霍一空。”

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 11 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)