借重“冷资源” 收入多起来

素有“中国冷极”之称的内蒙古自治区呼伦贝尔根河市，现在已是天寒地冻、白雪皑皑。室外气温将近零下40摄氏度，致富能手鄂温克猎民布冬霞家里却是热气腾腾，一片欢声笑语。
布冬霞正在认真教贫困户们制作传统手工艺品，大家手里拿着刻刀、墨笔，正在桦树皮、鹿角和鹿皮上勾勾画画。在根河市委组织部的帮助下，这些贫困户自从去年就在布冬霞的家里学习鄂温克猎民传统手工艺品制作，增加了不少收入。
贫困户张福以前家里两口子没工作，儿子古迪上学开销大。“市里的帮扶组鼓励我，让我参加培训班学烹饪，乡里又让我们承包了狩猎部落餐厅，家里的日子一下子好过了。”他说。
张福说的帮扶组，正是根河市帮助困难群众的一种组织形式。目前，根河成立了由市委书记、市长任组长的联系帮助困难群众活动领导小组，组建了住房、教育、医疗、就业、帮扶等8个专项推进组和103个工作队，与困难家庭建立“一对一”帮联对子，确保困难群众在小康路上不掉队。
此外，根河市坚持把扶困与扶志、扶智结合起来，因人而异、因户施策，激发困难群众的内生动力。在全面改善鄂温克族猎民生产生活的基础上，秉承“绿水青山、冰天雪地也是金山银山”的理念，把“冷资源”转化为“热经济”。
贫困户王兴说：“帮扶同志说咱这是‘冷极’，咱得用好这块金字招牌。我和其他6户居民一块开办家庭旅游，创建‘冷极美食人家’。现在我们6家可以同时接待600人餐饮、100人住宿，年接待游客1万多人，收入超过20万元。”
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