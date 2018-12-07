本报杭州12月6日电 （记者江南）民营经济大省浙江，近日公布了一系列实打实的举措，激发民营经济内生动力，支持民营经济高质量发展。此次将实施的31项举措，涉及创新、融资、用工、用地、降成本、走出去、产权保护、公平竞争、市场退出和诉求表达等10个方面。今后3年，浙江将统筹千亿元各级政府性资金，支持民营企业；累计将为企业降本减负5000亿元；新增5000亿元用于小微企业贷款。据统计，截至10月底，浙江省民营企业数量超过200万家，个体工商户超过400万户，占所有市场主体的95.8%。民营经济创造了浙江56%的税收，65%的生产总值，77%的外贸出口，80%的就业岗位，90%的新增就业，可以说“民营经济兴则浙江兴，民营经济强则浙江强”。近年来，浙江各地不断以改革的思路、创新的办法、更优的服务，力争打造审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、企业获得感最强的省份，构建亲清新型政商关系，营造有利于企业健康发展的社会氛围。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】