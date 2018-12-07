本报杭州12月6日电 （记者江南）民营经济大省浙江，近日公布了一系列实打实的举措，激发民营经济内生动力，支持民营经济高质量发展。此次将实施的31项举措，涉及创新、融资、用工、用地、降成本、走出去、产权保护、公平竞争、市场退出和诉求表达等10个方面。今后3年，浙江将统筹千亿元各级政府性资金，支持民营企业；累计将为企业降本减负5000亿元；新增5000亿元用于小微企业贷款。据统计，截至10月底，浙江省民营企业数量超过200万家，个体工商户超过400万户，占所有市场主体的95.8%。民营经济创造了浙江56%的税收，65%的生产总值，77%的外贸出口，80%的就业岗位，90%的新增就业，可以说“民营经济兴则浙江兴，民营经济强则浙江强”。近年来，浙江各地不断以改革的思路、创新的办法、更优的服务，力争打造审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、企业获得感最强的省份，构建亲清新型政商关系，营造有利于企业健康发展的社会氛围。

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 10 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)