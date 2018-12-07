深圳送出“4个千亿”礼包

本报深圳12月6日电 （记者吕绍刚）12月4日，深圳市政府印发《关于更大力度支持民营经济发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），送出“4个千亿”大礼包，以更大力度、更优政策、更好服务支持民营企业发展。
本次《若干措施》的内容，涵盖了降低企业生产经营成本、缓解融资难融资贵、建立长效平稳发展机制、支持企业做优做强、优化政策执行环境等5个方面，可概括为“4个千亿、4个计划、3个机制、2个平台”。
“4个千亿”措施包括：2018年为企业减负降成本1000亿元以上；实现新增银行信贷规模1000亿元以上；实现新增民营企业发债1000亿元以上；设立总规模1000亿元的深圳市民营企业平稳发展基金。
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