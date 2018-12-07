国内首条票据收益率曲线发布

本报上海12月6日电 （记者谢卫群）上海票据交易所今天发布了国内首条票据收益率曲线、票据供应链创新产品“票付通”以及《中国票据市场发展报告（2017）》，以更好地支持中小微和民营企业发展，推进市场运行机制建设，充分发挥票据在服务实体经济中的功能作用。

票据收益率曲线是票据市场上信用主体为国有及股份制银行的电子银行承兑汇票的转贴现收益率曲线。上海票据交易所依托统一票据交易平台数据集中的优势，推进市场运行机制建设，自主研发了该票据收益率曲线，有效填补了票据市场在定价估值领域的空白。

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 10 版）

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