我国经济发展进入新时代，基本特征就是已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，国有企业能否在实现高质量发展上迈出实质性步伐，对于建设现代化经济体系、推动我国经济实现高质量发展、促进我国经济由大向强转变具有重要影响。可以说，推动国有企业高质量发展，已经成为一项具有战略性、全局性、时代性、现实性的紧迫任务。

推动新时代国有企业高质量发展，必须全方位提高国有企业经营管理水平。一是实现动力转换。动力转换是国有企业高质量发展的起点。实现动力转换，就要转变企业发展方式，使其发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。二是推动效率变革。效率变革是实现国有企业高质量发展的关键。国有企业推动效率变革，就要坚持效率导向和价值导向，在产品生产和服务提供、企业运营等方面下功夫，不断提高企业的技术效率、资源配置效率和管理效率，实现企业整体效率提升。三是提高创新能力。提高创新能力是实现国有企业高质量发展的根本。提高创新能力，就要重点培育高素质创新人才队伍，瞄准世界科技前沿加大研发投入，构建良好的企业创新生态系统；勇于和善于进行管理变革，消除体制机制和管理上的弊病，大力推进企业组织形态变革，完善公司治理，构建灵活高效、符合行业特征、有利于提升核心竞争力的企业管理模式。四是提升企业形象。良好企业形象是企业实现高质量发展的重要无形资产。国有企业应在保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业方面贡献更大力量，在推动高质量发展、提升自主创新能力、保护资源环境、加快转型升级、履行社会责任等方面充分发挥引领和表率作用。

推动新时代国有企业高质量发展，要着力构建有利于企业高质量发展的制度环境。进一步推动国有企业政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，依法落实企业自主权，完善企业市场化经营机制，推动国有企业真正成为独立市场主体。优化国有企业整体制度安排，积极落实国有企业分类改革顶层设计，差异化推进公益类、商业类国有企业产权制度改革、公司治理改革、企业内部三项制度改革等，稳步推进国有企业混合所有制改革，激发国有企业内生活力。继续优化国有资本和国有经济结构布局，完善国有资产管理体制，加快推进国有资产监管从以管企业为主向以管资本为主转变，提高监管效能，确保国有资产保值增值。加快完善社会主义市场经济体制，以完善产权制度和要素市场化配置为重点推进经济体制改革，进一步推进“放管服”改革，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰，努力创造各类企业平等竞争、健康发展的市场环境，最大限度激发市场活力和社会创造力。

（作者为中国社会科学院工业经济研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2018年12月07日 07 版）

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