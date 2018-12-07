原标题：央行将发行2019贺岁纪念币 12月21日开始预约贺岁币

央行将发行2019贺岁纪念币 12月21日开始预约贺岁币

北京青年报记者 程婕

昨日晚间，央行发布公告称，自2018年12月12日起陆续发行2019年贺岁纪念币一套。该套纪念币共2枚，其中银质纪念币1枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

此次发行的银质纪念币为普制币，面额3元，圆形，直径25毫米，含纯银8克，成色99.9%，最大发行量270万枚。其背面图案为“福”字造型，配以窑洞、窗棂、玉米、辣椒等造型组合设计，并刊面额。该银质纪念币由深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币总公司总经销。销售渠道详见中国金币网。

双色铜合金纪念币面额为10元，直径为27毫米，材质为双色铜合金，发行数量为2.5亿枚。其背面主景图案为一只中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合造型的小猪，其上方为宫灯和石榴花图案，币面左侧刊“己亥”字样。

跟此前发行的改革开放40周年纪念币一样，这枚双色铜合金纪念币也采取预约方式发行。根据央行安排，中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行分别承担2019年贺岁双色铜合金纪念币(以下简称贺岁币)在部分省、自治区、直辖市的预约发行工作。

中国工商银行负责上海、内蒙古、辽宁、吉林、广东(含深圳市)、四川等地区；中国农业银行负责江苏、安徽、江西、山东、海南、贵州、西藏、青海、新疆等地区；中国银行负责天津、山西、福建、湖北、湖南、广西、重庆、陕西等地区；中国建设银行负责北京、河北、黑龙江、浙江、河南、云南、甘肃、宁夏等地区。北京市分配数量为1415万枚。

2018年12月19日前，中国人民银行分支机构将向社会公告当地贺岁币的分配数量。中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行将在官方网站公布贺岁币预约兑换网点和每个网点的可预约数量，并于2018年12月21日至12月24日办理贺岁币预约业务。贺岁币每人预约、兑换限额为20枚。贺岁币预约、兑换的有效身份证件必须为第二代居民身份证原件。

贺岁币预约兑换时间为2019年1月25日至2019年1月31日。如代他人领取贺岁币，需持被代领人在预约系统中登记的有效身份证件原件办理，且代领人数不超过5人。已预约未兑换的贺岁币将通过现场方式向公众兑换。

(责编：杨曦、仝宗莉)