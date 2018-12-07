三大运营商将开展全国范围的5G中低频段试验

从运营商处获悉，三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源； 中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源，其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段，2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE(4G)频段；中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。
统筹考虑到现有基础电信运营企业的5G频率需求，工信部此次发放5G系统试验频率使用许可的频率资源大体均衡，有利于促进运营企业公平竞争和可持续发展。同时，优先以100MHz左右连续带宽进行5G中频段试验频率使用许可，有利于充分发挥5G中频段兼顾大容量和连续覆盖的技术优势，在保护现有合法开展的无线电业务的同时，降低运营企业组网和管理的复杂性和成本，实现频率资源使用效率和效益的最大化。
业内专业人士认为，全国范围5G系统试验频率使用许可的发放，有力保障了各基础电信运营企业在全国范围开展5G系统组网试验所必须使用的频率资源，同时为产业界释放了明确信号，将加快我国5G网络建设和快速普及，进一步推动我国5G产业链的成熟与发展，为我国制造强国和网络强国建设提供有力支撑。
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