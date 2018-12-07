原标题：深化增值税改革六个月减税2980亿

今年以来，减税红利不断加速释放。《经济参考报》记者6日从国家税务总局获悉，从今年5月1日起陆续实施的深化增值税改革三项措施5至10月合计减税2980亿元；个人所得税改革10月实施就减税316亿元；前10个月，落实支持“双创”税收优惠政策共减税6789亿元。

在减税效应的作用下，今年税收收入增幅呈现明显的“前高后低”特点。前11个月，全国税务部门组织税收收入（扣除出口退税）比上年同期增长9.5%。其中，前4个月增长16.8%，5至11月增幅回落到4.7%，比前4个月低12.1个百分点。此外，1至11月，全国办理出口退税13505亿元，同比增长9.9%，明显高于同期出口增长水平。

今年5月1日起，降低增值税税率、增值税留抵税额退税、统一小规模纳税人标准，三项深化增值税改革开始落地，至今减税红利彰显。

其中，降低增值税税率实现净减税1794亿元。据税务总局货物和劳务税司副司长林枫介绍，增值税税率调整共涉及增值税一般纳税人926万户。原适用17%、11%税率分别下调至16%、10%的行业，如制造业、交通运输业、建筑业等普遍实现减税。其中，制造业减税规模排在首位，5至10月制造业累计减税户数246万户，实现净减税714.5亿元，占税率降低带来总减税金额的39.8%。

(责编：杨曦、仝宗莉)