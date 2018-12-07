亚洲健身小姐名下健身俱乐部成“老赖”

北京青年报记者从石景山法院获悉，今年以来，石景山法院受理了多起涉北京秋彤健身顾问有限公司丹彤健身俱乐部执行案件，涉案金额52万余元，而该俱乐部负责人曾是中国第一位亚洲健身小姐。这批案件中，健身俱乐部委托诉讼代理人在庭审中明确表示会积极退还会费，但事后却反悔不履行义务，会员只能向法院申请强制执行。目前，石景山法院已将北京秋彤健身顾问有限公司丹彤健身俱乐部纳入失信名单，程丹彤本人也被限制高消费。

健身小姐开设的俱乐部成“老赖”

程丹彤是北京秋彤健身顾问有限公司丹彤健身俱乐部负责人，毕业于北京体育大学，19岁开始在全国大学生健美操比赛中三次蝉联冠军。后获得第二届中国健身小姐冠军。2001年、2002年在亚洲健身小姐大赛夺冠，是我国第一位亚洲健身小姐。然而，这样一位知名人士开办的健身俱乐部近期却成为了失信被执行人。

据了解，今年以来，石景山法院共受理涉北京秋彤健身顾问有限公司丹彤健身俱乐部执行案件共计19件，其中18件为涉及健身会员要求退还会费，涉案金额52万余元。在这批案件中，该健身俱乐部委托诉讼代理人在庭审过程中明确表示会积极退还会费，但事后却反悔，会员只能向法院申请强制执行。

法院多次寻找程丹彤未果

一名申请执行人气愤地说道，“当初在这里办理会员卡就是冲着程丹彤的名气去的，没想到突然就停业了，结果还不退我们会费。当初法庭上说的那么好，结果立马就反悔。程丹彤作为法定代表人也完全不管。”

石景山法院收到执行案件后，迅速展开调查。但该健身俱乐部名下无财产可供执行。法官曾通知程丹彤到法院，但只有一个自称员工的人打过一个电话询问情况，之后再没有主动与法院沟通过。之后，法官根据线索前往某健身俱乐部蹲守查找，但是程丹彤并未露面，多次寻找均无果。

法院向社会征集线索

法院目前仍未找到该健身俱乐部法定代表人程丹彤，法院已将北京秋彤健身顾问有限公司丹彤健身俱乐部纳入失信名单，程丹彤本人亦被限制高消费。

但法院从程丹彤本人朋友圈发布的内容判断，程丹彤目前在健身行业仍十分活跃。

程丹彤作为该健身俱乐部的法定代表人，应积极配合法院工作，积极履行法律义务。现法院向社会广泛征集程丹彤行踪线索，请广大群众如发现其行踪或线索，及时与石景山法院联系。

文/本报记者 李铁柱

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