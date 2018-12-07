11月百城新建住宅均价涨幅回落 三四线城市收窄幅度最显著

受市场预期转变影响，11月份房地产市场延续调整趋势，在房价及土地流拍调整两个方面的表现更加突出。12月6日，中国指数研究院发布的最新数据显示，截至11月份，百城新建住宅均价涨幅普遍回落，土地流拍数量创新纪录。
根据中国房地产指数系统对全国100个城市的全样本调查数据显示，11月，百城新建住宅均价为14641元/平方米，环比上涨0.27%，涨幅较10月回落近0.2个百分点。
从具体城市来看，百城中11月有31个城市新建住宅价格环比下跌，下跌城市数量较10月增加12个；其中三四线城市价格调整范围最广，下跌城市数量较10月增加9个至21个。二手房方面，11月十大城市二手房均价为39012元/平方米，环比下跌0.38%，跌幅较10月扩大0.35个百分点，其中除南京挂牌价相对平稳外，其余9个城市近几个月二手房价格均呈连续下调或间断性震荡趋势。
从各级别城市新建住宅价格来看，11月上海、广州、深圳房价均有所松动；二线城市环比上涨0.52%，较10月涨幅收窄0.03个百分点；三四线城市环比上涨0.35%，较10月收窄0.28个百分点，在各类城市中收窄幅度最为显著。
从土地市场来看，2018年1-11月，全国300个城市共流拍618宗住宅用地，总规划建筑面积为7529万平方米，约是2017年全年流拍地块总规划建筑面积的2.3倍。从流拍地块宗数占比来看，流拍宗数占总推出宗数的比重为6.9%，达近年来较高值。
中指院相关负责人分析认为，整体来看，受市场需求端、供应端、金融端等多维度监管的持续推进，调控政策效果稳固延续，市场预期转向，房地产市场继续进入调整通道，一线城市房价也在经历长时间横盘后率先进入调整，预计未来整体房地产市场将进一步承压，价格继续小幅下调的可能性较大；二线城市调整幅度将相对缓和；而多数普通三四线城市在各线中需求的支撑基础最为薄弱，在市场调整周期其面临的压力较为严峻。
该人士认为，未来各地方政府将继续严格执行各项调控措施，加快建立健全住房保障体系，切实改善住房供求关系，确保市场稳定。受政策持续深化影响，房价降温的城市数量将进一步增加。
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