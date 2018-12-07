原标题：京津冀首个网络作家村落户天津

e + 人

京津冀首个网络作家村落户天津

那些在网络文学世界里的“大神”级作家组团“降临”天津，在静海区团泊湖掀起了不小的涟漪。京津冀首个网络作家村暨新文化传媒（团泊）小镇，在这里揭牌成立了。

文学，一次又一次擦亮这颗华北平原上的“明珠”。这个面积相当于12个西湖的湿地湖泊，因上世纪70年代郭小川的一首《团泊洼的秋天》而为人们熟知；40年后，飞速发展的互联网滋养出雨后春笋般的新文化、新文学，又在这里扎根生长起来。

天津市委常委、市统战部部长冀国强为村子落成揭幕，他期待将这里打造成一个无限链接的平台，让这里成为中国北方乃至全国网络作家成长的摇篮。天津市青联委员、网络作家刘景松是首任“村长”，他也是网络作家村的建议者和规划者之一。上任第一件事，他就拉来自己的作家好友们在村里签约落户。他清楚，这些长相并不为人们所知的网络作家的作品有多大的影响力，他更看重的是，围绕着每一个网络作家都有一条长长的产业链。

据不完全统计，国内目前从事网络文学创作的人员超过500万。2016年，全国网络文学实现产值超5000亿元，业内普遍认为，中国网络文学总产值已经超万亿元。网络文学已经成为中国文化产业的发展源动力之一，目前国内绝大部分影视剧根据网络文学改编，其他衍生品还有游戏、有声小说、动漫、舞台剧等多种艺术形式。而这一切归根到底，都出自网络作家之手。

目前，天津网络文学创作者在4000人左右。刘景松算了算，其中天津市作家协会直接或间接联系的网络作家有500人左右，紧密联系者有100人左右，“仅这100人每年稿酬总收入便数以亿计”。他从产业和区域经济发展的视角分析，每一个网络作家都可以比作一家具有较高盈利能力、可以稳定长期经营的企业，网络作家集群将带来周边产业聚集，“换句话说，都应作为招商引资的重要对象。”

团泊洼网络作家村采用政府主导、市场化运作的模式。首先入驻的网络作家可享受税务、财务、法务等一系列全方面服务，进而吸引包含网络文学平台、影视公司、游戏公司、动漫公司、音乐公司、互联网文化平台企业等多种文化业态进驻；还可与院校合作开设网络文学专业学历教育和专业教育等。后续通过延伸产业链，打造集网络作家村、新媒体村、纪录片村、跨境电商村为一体的新文化传媒小镇。刘景松大胆地设想，未来这里可以建成一个网络文学主题公园，将存在于文学中的虚拟世界搭建成现实。

作品有上亿点击量的网络作家“明日复明日”是网络作家群体中为数不多的70后，“80后、90后的年轻人已经成为主力军。”他回忆，十几年前网络作家屈指可数，“随便写写就有很多人看”，今天他用“井喷”形容这个时代人们对网络文学创作的热情，“可要写出大家认可的好作品，更难了！”

互联网给了每一个人机会，让你灵光一闪的想法和故事能通过纵横阡陌的网络，抵达数以亿计的网友身边。刘景松有自己的创作公司，见到过许许多多“讲故事的人”，“最小的只有13岁，还有一些已经退休的老人。”很多人梦想着一夜成名，而残酷的现实是，那些身价上千万的创作大神，不过是金字塔尖上的极少数人。刘景松期待，这个作家村能成为一些有梦想的创作者的摇篮，“有专业的人指导他们、帮助他们，让他们少走弯路，让真正有才华的人脱颖而出。”

虽早已熟谙网络作品创作的技巧和套路，“明日复明日”更希望作品不是日复一日的重复，“交流其实显得特别重要，几个作家好友坐在一起聊聊天、讲讲故事，总能激发出很多灵感。”网络文学的大繁荣，必然也伴随一些“丧文化”等负能量的作品和思想出现，他认为，与不同观点的人交流和碰撞，自然能取其精华、去其糟粕，“把群体智慧发挥到极致”。

网络作家村让这些“漂”在互联网空间里的创作者有了“根”，有了聚在一起的“家”。目前，天津网络作家村管理咨询公司已与网络作家“柳暗花溟”、网络作家“明日复明日”、作客中文网、译言网等签约。

正如当地主政者设想的，这个位于天津的网络作家村更像是一个没有围墙的家，欢迎来自全国各地的优秀网络作家相聚在这里，可以面对面交流，也可以天南海北在线上聚会，关键是要像一块磁石一样，源源不断地吸纳优秀的网络作家。

中国青年报·中青在线记者 胡春艳 来源：中国青年报

(责编：李楠桦、仝宗莉)