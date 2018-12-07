原标题：药贩子雇癌症病人开药 4元麻醉药倒手成毒品卖400元

警方向受雇癌症患者了解情况。

4元钱一片，用于缓解癌症病人痛苦的麻醉药品埃托啡被一帮药贩子盯上了。雇用癌症病人，一起演戏骗取同情，从管理松散的医院开得埃托啡，转手卖给吸毒者，中间竟能赚取数百元差价！

近日，徐州破获江苏首例贩卖麻醉药品埃托啡案，目前已查实套购出的药品2500多片，抓获了涉案人员10余人。

紫牛新闻记者 马志亚(警方供图)

新闻名词·管制药品埃托啡

麻醉类药品埃托啡片是国家管制类药品，可用来减轻癌症患者的痛苦，而对普通人来说，该药是比吗啡还要厉害的“毒品”。常人只要服用4片就能成瘾，一片埃托啡片可以制成125克吗啡、小半瓶杜冷丁。

江苏首例贩卖麻醉药品埃托啡案

蹊跷！5个癌症病人开走2555片埃托啡

今年4月份，徐州公安局鼓楼分局接到群众举报，在该市鼓楼区某医院里，存在大量开出麻醉药品埃托啡舌下含片的情况。

根据群众提供的线索，鼓楼刑警大队禁毒中队民警对该院的相关医生进行调查，但是经过民警的初步检查，未有发现异常。为了防止打草惊蛇，鼓楼分局刑警大队禁毒中队民警决定，联合徐州市药监、卫生等部门以常规巡查方式，继续对鼓楼区内所有的医院精麻药品日常登记管理进行仔细监督检查。

经过工作，执法人员终于发现了蛛丝马迹。在涉事医院里，自2016年以来，有5位癌症病人累计开出埃托啡2555片，其中，3位癌症病人的埃托啡计量明显超出药品每天规定的上限，民警遂将医院和3位癌症病人纳入侦查范围。

办案民警通过对其中两位癌症病人的调查，发现这两位病人的老家在河南濮阳，这个地方正是精麻类药品涉案重点地区。在警方的进一步侦查中，几名癌症患者背后的“黑手”很快浮出水面——来自河南濮阳人袁氏兄弟，他们一手操作患者套购药品。

戏精！雇用癌症病人，演苦情戏博同情“套片”

从2016年开始，袁氏兄弟俩就开始组织相关人员到徐州作案。两人走访了徐州多家医院后，发现鼓楼区某医院管理松散，能轻易套购出目标药品。随后，兄弟俩在河南当地，以每天工资200—300元的价格，雇用到多名癌症病人。到徐州后，在兄弟俩的安排下，病人以治疗癌症，缓解疼痛住院。在治疗中，病人以身体疼痛为由，要求医生大量开出埃托啡片。在拿到药品后，再交给兄弟俩。仅在鼓楼这家医院里，5名患者就累计开出了2500多片埃托啡。

办案民警调查发现，套购出来的埃托啡被加价转卖，最终药品都到了吸毒人员手中，这种作案方式在河南当地俗称“套片”，相比一般贩毒案件手法更隐蔽。

除了病人直接“套片”，袁氏兄弟等嫌疑人还会扮成病人家属，在医院悉心照料病人，喂药、打饭，购买高档水果和食品，这样赢得医生及病友好感。他们还会在医生面前和病人上演“苦情戏”，病人常常“痛不欲生”，“家属”则向医生“哭诉”，一旦医生动了恻隐之心，“家属”就趁机要求给病人大量开出埃托啡片。

更有甚者，嫌疑人对医院医护人员直接采取利益输送，让对方违规开出相关药品。

警方缴获的没被出售的埃托啡。

暴利！全国各地开药，4元的药片卖到400多元

警方查明，袁氏兄弟等人作案地点遍布全国各地。该团伙分工明确，有专门负责联系医院的，有专门带着癌症病人前往治疗开药的，还有的专门负责向外面倒卖药品的。

紫牛新闻了解到，该团伙从医院开出的埃托啡片价格在每片4元左右，进入袁氏兄弟等人的销售网络后，药品卖到中间商手中，每片价格达到了200多元，最高的卖出400多元一片。由于袁某某贩卖埃托啡片并非直接出售给吸食者，而是进入中间商环节，经过层层转手，最终卖到吸食者手中时，价格还会更高。

因为案情重大，徐州警方经过了5个多月的侦查，逐渐掌握了该团伙的作案规律和活动轨迹。11月下旬，专案组赶赴河南濮阳、安阳，江苏南京、常州及徐州周边市县区，安徽马鞍山，展开了抓捕行动。截至目前，警方已抓获袁某某为首的各类涉案人员10余人，收缴未来得及贩售的埃托啡片558片。

追问

医院被轻易“套片” 监管该担何责？

紫牛新闻了解到，埃托啡片是国家特殊管理的麻醉药品，不得用作海洛因成瘾脱毒治疗的替代药，对该麻醉药品有着严格的管理条例。医院和病室的贮药处均须加锁，处方颜色应与其他药处方区别开。各级负责保管人员均应遵守交接班制度。

本案中，一些治病救人的医疗机构居然被犯罪嫌疑人钻了空子。民警表示，这也暴露出目前一些医疗机构对特殊药品管理的漏洞以及监管的缺位。根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，医疗机构需要使用麻醉药品的，应当经所在地设区的市级人民政府卫生主管部门批准；县级以上人民政府卫生主管部门应当对执业医师开具麻醉药品和精神药品处方的情况进行监督检查。

对于该类药品，本身就应该进入监管部门重点关注的药品序列，如果稍加留心，就能发现端倪。犯罪嫌疑人能轻易“套片”，表明这些监管部门的日常监管存在漏洞。同时，医疗机构为患者开出大量埃托啡片，除了反映医疗机构未能严格执行特殊药品管理的规章制度外，也反映出相关药品源头管理存在疏漏，为其流通提供了药源基础。本案中，警方对于相关违规医院，已通报相关监管部门。

(责编：李楠桦、仝宗莉)