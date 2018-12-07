北京新建住宅11月成交额创年内新高
【央行查处拒收人民币现金行为602起】
今年7月至12月是人民银行整治拒收现金工作的集中整治期，自该工作开展以来，全国共处理拒收现金行为602起，经约谈、政策宣传和批评教育，558起已全部整改到位，44起正在处理过程中。整治焦点集中在政务和公共服务、水电煤缴费、新零售、交通类、餐饮业、景区等人口密集和涉外场所。
评：电子支付还是现金支付，消费者有自主选择的权利。
【北京新建住宅11月成交额创年内新高】
11月份北京新建住宅成交量不跌反涨，但销售价格却出现下降。北京中原地产的成交统计数据显示，2018年11月，北京新建住宅（含普通住宅、别墅、共有产权住房）合计成交251.34亿元，创出2018年以来的月度成交额新高，环比10月成交增长26%；共销售4405套，环比10月增加1196套。在价格方面，成交均价为46457元/平方米，环比10月下跌4000元/平方米。
评：不容易。
【戴姆勒、北汽均否认戴姆勒增持北京奔驰股份至65%】
针对“戴姆勒有意将其在北京奔驰中的股比从目前的49%提升至65%”的报道，北汽集团与戴姆勒12日4日晚共同发布声明确认没有此事，称“双方对目前的合作关系表示满意”。
评：无风不起浪？
【梅西百货关闭天猫旗舰店】
美国macy’s（梅西百货）在其天猫旗舰店中发布撤店公告称，于12月3日起停止接单，之前所有订单仍会正常发货，未来将通过美国官网继续服务。这意味着梅西百货将全面退出中国市场。
评：网店也有水土不服。
●王莉
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