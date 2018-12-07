广西一果农帮乡亲卖掉5万斤滞销蜜橘

原标题：今日头条三农合伙人“巧妇9妹”帮卖5万斤滞销蜜橘

“看到头条小店里，兴安蜜橘订单的数字每增加一点，果农们的损失减少一点，我们也稍微松了一口气。”今日头条三农合伙人“巧妇9妹”拿出手机，打开今日头条客户端，指着店铺中“兴安蜜橘”的销售数据，有些兴奋。从12月3日晚到12月5日，“巧妇9妹”团队的成员们几乎没有睡觉，就是为了一场时间急迫的爱心助农行动。

兴安蜜橘的销售在有条不紊地进行中

十万火急，连夜驱车500公里

“12月3日，我们意外接到广西农业农村厅领导的电话，得知桂林兴安县10万吨蜜橘滞销，他们在四处帮助果农寻找销路。”“巧妇9妹”说，“当地连日下雨，要是再卖不出去，这么多蜜橘就要烂在树上了。”

接到这通电话，已经是晚上11点，“巧妇9妹”没有片刻犹豫，便召集团队成员们开了紧急会议，立即决定让一位有丰富电商经验的“巧妇9妹”团队成员立刻启程去兴安，其他成员留在当地准备营销工作。

“我也是果农，我知道果农们种植水果是很辛苦的，整天在果地里面日晒雨淋，有干不完的活，还要承担‘靠天吃饭’的风险。要是天气不好，水果烂在地里，一年的辛苦就全白费了。现在，我们通过今日头条、西瓜视频积累了粉丝，也积累了电商经验，有能力帮助果农们销售水果。更何况，桂林兴安县是革命老区，有几十个贫困村有几千名贫困户，这个时候我们义不容辞。”“巧妇9妹”说。

从钦州灵山县到桂林兴安县，大概有500公里的车程，“巧妇9妹”团队成员在早上5点半左右终于到达兴安县。他立刻与兴安县农业局吕局长取得联系，到交易市场和果园考察情况。

在交易市场周围，有大量蜜橘因滞销而倾倒在路边，看着让人十分心痛。“巧妇9妹”团队成员经过考察得知，此次蜜橘滞销很大一部分原因在于当地入冬以来雨水频繁，果子泡在雨里，不利于果子保质保鲜，蜜橘的果期也不到10天，收购商要么不愿意收，要么压低价格。果农一年辛苦的劳作就要付诸东流，血本无归了。

助力果农，也不能让消费者吃亏

从交易市场出来，“巧妇9妹”团队成员和吕局长马不停蹄地赶往果园，考察蜜橘情况。“这些蜜橘的味道是可以的，甜中带微酸，口感消费者能接受的。”“巧妇9妹”团队成员从蜜橘桔树上摘下一个，确认了蜜橘的品质。“巧妇9妹”团队最后以高于当地收购价谈好了蜜橘的价格。

“巧妇9妹”第一时间在今日头条发布相关信息

这个时候，大量的实际工作摆在眼前了。“巧妇9妹”一边分配其他团队成员赶过去支持物流工作，一边与今日头条、西瓜视频联系，将兴安蜜橘滞销的信息广泛地传播出去，制作蜜橘产品详情页，准备上线头条小店。

还有困难需要克服。兴安县当地电商经验较少，蜜橘本身又比较软、果期又短，怎么能顺利地交到消费者手中？最后，“巧妇9妹”决定，优化包装，把每个果套上网袋，再装泡沫箱里，以免蜜橘被压坏；由于蜜橘不适合长途运输，此次蜜橘只发长江以南地区，长江以北地区就不发货了。

“虽然我们也很着急帮助果农把蜜橘给销售出去，但是也不能让买到蜜橘的消费者受到损失。收到不好的果子，会产生抱怨、投诉不说，大家对兴安蜜橘的印象也会变差，反而好事会变成坏事。我们得做好品控和售后工作。”“巧妇9妹”团队成员边打包边说。

从找到货源、确定包装、选择快递、上线头条小店、确定售后服务政策，“巧妇9妹”团队用了不到一天的时间，但这一整天“巧妇9妹”团队成员基本上没吃饭。当问他饿不饿时，他摇了摇头，“太忙太着急了，早就忘记饿了。”

共渡难关 各方支援来卖果

在这场爱心助农行动中，除了“巧妇9妹”团队，还有众多热心人积极地参与其中。

今日头条三农合伙人“乡野丫头”、“小六搞野”也伸出援助之手，他们不仅人到达兴安当地，与当地农业水果部门一起寻求解决办法，与果农共渡难关，还上线自己头条小店进行销售，以自身影响力将当地情况传播出去，让更多人获取信息，号召更多人伸出援手。

“我们都是农民，我们想尽自己一点的力量去帮助这些果农，众人拾柴火焰高，我们愿意帮助果农共度时艰。”说起不辞辛苦来兴安的原因，“乡野丫头”和“小六搞野”的想法不约而同。

兴安蜜橘的销售在有条不紊地进行中

据悉，与此同时，广西农业农村厅、兴安县政府等部门也在积极拓宽蜜橘的销售信息渠道。兴安县政府还举办了蜜橘促销“爱心果”扶贫认购会，干群企业积极认购蜜橘，当天认购量达48万斤。

“这几天，兴安还在下着小雨，但是当地阿姨们依然早早过来打包，会尽快把消费者的订单发出去。我们也联合大家一起，用最大的努力把兴安蜜橘销售出去！”“巧妇9妹”说。截至目前，兴安蜜橘在“巧妇9妹”的头条小店，销售已经6千多件，近5万斤。

(责编：冯粒、袁勃)