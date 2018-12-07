原标题：青岛国际院士港：用“最强大脑”集聚起创新动能

能够防止PM2.5侵袭的新材料纱窗，能有效治疗老年痴呆、中风等神经系统疾病的创新药物，能在汽车轻量化、电动汽车、智能高端家电、高铁、医疗、航空航天等领域替代传统材料的轻质高强度PET纤维……在青岛国际院士港，短短两年时间，一批原创性科技创新成果相继实现产业化。这是青岛市李沧区打造国际一流、具有首创性的院士创造创新创业创投高地带来的硕果。

与现在院士港的良好发展前景形成鲜明对比的是，两年前，李沧区面临的还是一个“困局”。

彼时的李沧，正经历着发展动能转换的阵痛期。根据规划，李沧区内高污染、高耗能、高排放企业要搬迁出去，意味着全区三分之一的经济总量将被带走。旧的发展动能弱了，新动能却难言强大。那时，李沧区的服务业仍以传统行业为主，金融、研发设计、科技服务等产业尚未形成支撑作用。

前路在哪里？李沧区将目光投向了顶尖人才。“领先科技出现在哪里、高端人才流向哪里，发展的制高点和经济的竞争力就转向哪里。”李沧区委书记王希静表示。

经过研究讨论，李沧区决定启动青岛院士港项目，瞄准“最强大脑”，重点引进研究成果具有广阔市场空间、每年能在院士港工作时间3个月以上的院士。同时，按照“引进一名院士、带来一个核心团队、围绕一个专业领域、推进一批项目”的模式，推进院士科研成果转化。

吸引院士，不是仅靠豪华的建筑和碧海蓝天的风景就能做成的事。对于顶尖专家来说，如何让科研成果落地并转化为生产力，是他们颇为看重的。解决资金问题是第一步，李沧区制定了《青岛国际院士港资助服务暂行办法》，根据院士项目的进度和产出情况，给每位院士提供配套项目资助和生活补助。

此外，院士港提供的产业化“一条龙”服务也吸引了很多院士。每个院士项目由一名区级领导牵头，组建“四对一”的联络小组，负责院士项目签约、开工建设、项目落地和投产等工作，全力推动项目产业化。

“在院士港，科学家不再只是身处实验室做科研、发论文，企业家遇到技术难题也不再求索无门，通过院士港牵线搭桥，两者将实现无缝对接、精诚合作。”王希静希望，院士港能破解科技成果转化常见的体制机制问题。

随着越来越多的院士聚集，院士港形成的良好口碑和知识交流的氛围也越来越浓。生物化学专家吴耀文去年3月份与院士港首次接触，经过一年多时间的沟通，他决定将自己团队的体外诊断项目落户院士港。

“除了资金、场地等方面的扶持，院士港在人才圈里形成了很好的口碑效应。”吴耀文说，“此外，我从事的是化学与生物医学的交叉研究工作。各领域专家和项目跨界交流，更容易推动创新，院士港就提供了这样一个好的机会和平台。”

在位于胶州湾东岸的海水稻研发中心试验基地内，记者看到，耐盐碱水稻长势喜人。去年9月，这里实现测产突破，6‰盐度种植条件下的耐盐碱水稻最高亩产达到620.95公斤，这正是院士港项目的落地成果。

虽然启动只有两年，院士港的成果已经足够亮眼：签约包括中国工程院院士袁隆平等为代表的108名院士。已实现包括海水稻、静电纺丝纳米新材料、原位成纤纳米新材料、非并网风能海水淡化设备、小核酸类抗肿瘤新药、新型基因工程疫苗等21个院士科研项目落地，其中12个项目已经产出37种产品。到今年底，将累计实现院士项目落地30个，主营业务收入突破100亿元。

两年前，李沧区还在苦苦寻找新发展动能，如今已经找到了答案。青岛院士港不仅实现“梧桐树上凤凰栖”，获得了丰硕成果，而且被纳入国务院正式批复的《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，确立起省、市、区三级联动机制，得到了更大范围的认可。（经济日报-中国经济网记者 袁 勇 刘 成）

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