还有25天！第四次全国经济普查将正式入户登记

“大国经普，决战在即。”再过25天，新时代最大规模的社会动员活动——第四次全国经济普查现场登记将正式拉开帷幕。数百万普查人员，厉兵秣马整装待发，将对近9000万普查对象进行逐一登记。

这次普查是中国特色社会主义进入新时代、“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期开展的重大国情国力调查，是在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程中的一次全面“体检”。

“经济普查利国利民，与每个普查对象、每个公民都息息相关”。国家统计局相关负责人表示，经济普查需要大家的支持配合，需要普查对象依法如实填报数据，需要社会各界共同努力，用全面、真实、高质量的统计数据为国家发展和人民幸福服务。

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