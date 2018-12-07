“汾酒速度”的背后:深化改革提效益 走向国际扩市场

人民网北京12月7日电 （记者李彤）“‘勇’字体现的是勇敢、理性和创新，这也是各行业一路走来大家形成的共识。”在日前举行的“2018中国企业领袖年会”现场，谈及“改革关头勇者胜”的会议主题，汾酒集团董事、副总经理杨波对人民网记者如是说。

2017年初，改革是汾酒的关键词；2017年后，汾酒是行业的关键词。作为山西省国企改革的试点企业，2017年汾酒集团与山西省国资委签了一份看似不可能完成的“军令状”，约定在2017年到2019年，汾酒集团每年的销售收入增长率目标分别要达到30%、30%、20%，做不到就走人。回过头看，当初的做法是有远见的。

“刀刃向内”的自我革新，知难行更难。而实践证明，汾酒集团用业绩说话达到并超越了预期，2017年利润和增速超额完成目标，从2018年三季报数据看，已基本完成全年目标。

看得见的是数据增长，看不见的是汾酒人思想的转变与业务效率的提升。杨波说，2017年初全集团万余人召开动员大会，当时白酒行业的发展增速在10%以上，要三倍于行业增长速度，压力可想而知。

仰望星空，更要脚踏实地。杨波坦言，汾酒集团改革的“发令枪”先是围绕三个层面，首先是激发人员活力，在人事层面实行“组阁制”，集团党委除了制定出职数、编制标准之外，只下管一级干部，且只管这一级的“一把手”，班子内的干部全由该“一把手”任用，集团绝不干预，以下各级以此类推；

其次是强化奖惩，以奖为主。通过“模拟职业经理人制度”，在销售公司内部，将过去按级别系数奖励改为“完成了怎么办，完不成怎么办”的契约式管理；

三是引入战略合作伙伴，2018年华润以52亿元资金持有汾酒11.6%股份的投资协议完成资金交割。在企业战略、市场拓展、人才培养等方面，帮助汾酒集团完成了补强和资源对接。

改革效果是明显的，市场是最好的“阅卷人”。从2018年白酒行业三季报看，尽管市场增速有所回落，但向上趋势不变仍为业界共识。特别是对于汾酒等头部企业，价值依然突出，在行业挤压式增长背景下，品牌力、渠道力较强，提前布局调整的龙头公司被市场看好。

“我国白酒企业有数千家之多，但上市的白酒公司仅19家，其份额占市场的60%以上。当前市场发展的现象，已能代表未来行业的趋势。”杨波认为，资源将更多向有文化沉淀的名酒聚集、更多向优品牌酒企聚集、更多向高品质产品聚集，率先动手改革的企业将在后续竞争中占据优势。

如何挖掘市场存量空间，汾酒集团把目光逐渐投向了海外市场。2018年以来通过“美国三部曲”“欧洲好声音”“行走俄罗斯”等策划活动，提升了白酒在海外的美誉度、培育了潜在目标受众群体。

杨波笑说，“海外消费者直接称呼汾酒为‘chiness 白酒’，对清香型低缸发酵工艺感兴趣，对白酒背后的中国文化非常喜爱。”她说，目前汾酒集团在资本合作、业务对接上与国外同行深入接洽，计划在加拿大、俄罗斯、格鲁吉亚等地，与当地合作伙伴联合建厂，共同创建品牌，让汾酒集团“走出去”的步伐更加稳健。

对于合作伙伴的选择，杨波认为，要具备在海外市场拥有高端消费资源，助推海外消费者认知汾酒集团产品；要有专业的酒水运营能力，拥有成熟的团队和运营模式。

改革没有终点，只有不停的起点，思想上的革新永远在路上。针对2019年汾酒集团改革再出发，杨波说，在提升营销理念、优化erp系统、拓展文化旅游等层面，汾酒集团在数据化改造上还有不小空间。在此前试行的“模拟职业经理人制度”基础上，还将探索股权激励，重新规划公司与经营层、核心员工之间的契约关系，特别是对营销、关键管理人员、产品研发三大类员工的激励机制。

“中国没有小市场，更何况是白酒产业。如何将广阔的市场空间、消费者对白酒的需求，变为企业快速响应的创新能力，这是汾酒集团努力的方向。”她说。

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