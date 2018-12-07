四部委：打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动取得积极进展

人民北京12月7日电（记者孙博洋）2018年8月以来，国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行等四部委共同部署开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，重点打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”，以打击违法彰显执法威力，有效整顿和规范税收秩序，营造公平有序的税收营商环境。专项行动开展两个月以来，各地已成功查办了一批重大涉税违法案件，专项行动取得初步成效。

据了解，自“双打”专项行动启动以来，四部委主动谋求打击手段升级，积极推动数据互联互通，促进各类信息高效集成，如税务“金税工程”、人民银行反洗钱监测等信息，以大数据应用支撑线索研判和案件查办，实现联合选案、定向制导、精准发力,有效提升打击合力，共同为维护税收安全作出应有的贡献。

据统计,8月22日以来截至11月底，全国共查处涉嫌虚开增值税发票的“假企业”45749户、涉嫌骗取出口退税的“假企业”467户，合计46216户，定性对外及接受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证255.62万份，涉案税额491.61亿元。专项行动开展以来，全国虚开骗税违法犯罪势头得到有效遏制，江苏、江西、青海、云南、新疆等地，已有252名犯罪嫌疑人慑于专项行动的高压态势，主动投案自首。

最新数据显示，全国共侦破虚开、骗税案件1268起，抓获犯罪嫌疑人2525名，涉案金额183.80亿元，挽回经济损失7.36亿元。一批涉案金 额大、辐射广、危害大的不法窝点和犯罪团伙被端掉。

开展“双打”专项行动以来，公安部经侦局统筹指挥各地公安机关深挖扩线，由小到大，由点及面深入打击涉税犯罪，继续保持对虚开、骗税的高压严打态势，利剑高悬，切实保护国家税收安全，促进市场经济规范有序发展。

海关总署缉私局与公安部经侦局成立了联合工作专班，充分运用海关“智慧缉私”和公安数据化实战“云端打击”优势，对跨地区重大骗税案件线索开展集中研判共同部署，联合打击。

人民银行依法开展反洗钱监测、调查和协查工作，对涉案账户和资金交易等进行查询取证、分析研判，切实维护国家税收和金融秩序。

国家税务总局稽查局负责人表示，通过严打“假企业、真虚开”“假出口、真骗税”，将为市场主体公平公正竞争营造良好税收营商环境。

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