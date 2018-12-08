生态优先，海南来实的（壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年）

“是不是海南人，看他在朋友圈里晒不晒蓝天就知道了。”海南人喜欢这样说。在海南看惯蓝天白云，谁还在朋友圈里晒呢？

天蓝海碧，树高林密，好生态是海南发展的最大优势。

今年4月，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式发布。海南以问题为导向，自我加压，用更科学的规划，更严密的保护，更严格的治理，致力建设国家生态文明试验区。

科学规划，生态建设抓源头

海口，南渡江向东，一块总面积约298平方公里的土地，承载着海南的未来发展。今年6月，海南省委和省政府决定设立海口江东新区。“江东新区的规划将环境质量放在首位，蓝绿空间是重要的规划布局，以此作为生态文明建设区示范。”中国城市规划设计研究院海南分院常务副院长胡耀文告诉记者，在招标入围团队中，生态优先、产城融合成了投标报告里最亮眼的词语。

城市规划有绿色，乡村生态划红线。这些天，海南省琼中黎族苗族自治县营根镇国土员王汉俊正忙着下乡，电脑里储存了五颜六色的“多规合一”地图，他仔细比对着，实地勘察建设、农业等用地项目是否越过生态保护红线。

海南省生态环境保护厅相关负责人介绍，海南通过“多规合一”加强统筹，推动解决生态功能区划与相关部门规划交叉重叠问题，坚持陆海统筹，在全国率先完成生态保护红线划定，陆域、海域生态保护红线分别占海南陆域面积、近岸海域面积的33.5%和35.1%。

生态优先，对发展提出更高要求，呼唤打造新型产业体系。海南自贸区招商重点围绕旅游、热带高效农业、互联网、医疗健康等十二大产业展开。开门招商要打破玻璃门，但绝不能触碰生态底线。“各部门必须严把生态环境质量关，影响生态环境的项目，即使再多税收也坚决不上。”海南省委书记刘赐贵说。

严密保护，一体推进靓城乡

行在海口，城市主干道两侧的椰子树、三角梅、大叶油草等热带植物随风婆娑；曾经的臭水沟美舍河、五源河、海甸溪变身湿地公园和湿地景观……2017年，海口申报的省级以上湿地公园达1799公顷，建成区绿化覆盖率提升至40.8%。

开学第一天，海口五源河等学校的学生走入湿地。蜂虎鸟飞到眼前，铁芒果、凤凰木等植物围绕身边，亲近自然、感受自然、热爱自然、保护自然。

建设美好家乡，要集结青春力量。“我们的队伍已从几百人增加到9000多人。”海口市环保志愿者周缘介绍，2013年，海口的湿地保护还仅限于东寨港国家红树林保护区。而2017年一年，就有新旧沟、潭丰洋、韦公洋被列入保护名单，湿地从此植入城市。《海口市湿地保护若干规定》等地方法规相继出台。“河流有河长，海洋有湾长，24小时动态监控，接受群众投诉。”

按照省人居环境3年行动方案，海南全域推进绿色村庄建设，农村改厕与生活污水治理有效衔接，优化村庄规划设计，提供建房设计图纸，引导农村建筑风貌提升。三亚市海棠湾镇博后村引进玫瑰种植企业，富裕起来的村民盖的楼都不高。“农村建房不能高过椰子树。”经营“农家乐”的村民符海冠，说起村里的变化津津乐道，“以前没排污管网，村前是个臭水塘。现在生态修复成湿地了，真好看。”

强化治理，直面问题成合力

空气优良率98%以上，地表水水质优良率90%以上，森林覆盖率62.1%……海南人对此很自豪。然而，2017年中央环保督察组的情况反馈，直指海南存在对环保工作认识和推进不够等四方面问题。

面对问题，海南省举一反三，压实责任。整改方案和措施清单任务共计385项，整改时间要求明确、责任具体到人。省长沈晓明提出，要以最严的规划、最严的措施、最严的处罚、最严的问责加强生态环境保护，确保海南生态环境只能变好、不能变坏，始终保持优良水平。

生态环境持续向好，绝非一蹴而就。《海南省深化生态环境六大专项整治行动计划》正进入第二个3年，大气、水、土壤专项整治持续推进。生态环境保护厅相关负责人介绍，针对城镇施工及道路扬尘、重点企业污染控制、老旧柴油车污染治理等突出问题，海南加大执法力度、压实工作责任，环境整治各项工作取得阶段性成果。海南海岸带专项整治收回岸线土地8765亩；单位GDP能耗、工业增加值能耗双下降，全面完成国家下达的目标任务；国家重点生态功能区转移支付实现省域全覆盖……

与此同时，海南省党政领导干部生态环境损害责任追究、生态环境监测网络建设等同步推进。2016年5月，《海南省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》印发，当地党政领导干部出现失责行为、符合追责情形的必将追责，且不论调离、提拔、退休与否，实行终身追责。

“海南自身要加强努力，同时要加强顶层设计，统筹治理，形成合力，生态环境才能持续变好。”中科院大气物理研究所研究员王自发说。根据生态环境部华南环境科学研究所研究发现，外来大气污染输送对海南空气整体质量影响达41%。建设国家生态文明试验区，区域性合作协调发展需持续探索。

《 人民日报 》（ 2018年12月08日 01 版）

(责编：马昌、袁勃)