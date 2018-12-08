天津红桥区推出免费刻章服务 企业注册成立“不花一分钱”

新华社天津12月8日电（记者付光宇）记者从天津市红桥区获悉，为降低企业注册成本，红桥区日前在全市范围内率先推出免费刻章服务，到红桥注册成立的企业刻制公章费用全部由政府买单，实现了企业注册成立时不花一分钱。

此外，不方便现场领取执照、公章的办事群众，还可选择快递送证、送章上门，避免了群众反复跑腿，大大节约了时间成本。

“没想到现在注册企业这么方便，不到三天就办齐了所有手续，而且一分钱不用花，连公章都刻好了。”准备设立公司的市民周先生在红桥区行政许可服务中心顺利完成企业注册，拿到了营业执照和企业公章。

记者了解到，为持续改善区域营商环境，红桥区行政许可服务中心推行企业设立“一窗登记、一号受理、一网通办”制度，优化企业设立联合审批流程，将企业设立办理时间压缩至3天；并引进银行机构进驻中心大厅，为企业办理基本账户的设立，免除基本账户的管理费用，进一步提升审批效率，减轻企业负担。

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