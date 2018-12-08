11月40城新房成交面积环比增9% 三四线城市降温

受到开发商加速推盘等因素影响，11月份，中国多地楼市新房成交面积环比小幅上涨。

易居房地产研究院7日发布的数据显示，11月份，40个典型城市新建商品住宅成交面积环比增长9%，同比增长20%。

从各线城市成交水平来看，11月份，40个城市中，一线城市成交面积环比持平，同比下降11%；二线城市成交面积环比增长16%，同比增长18%；三四线城市成交面积环比下降1%，同比增长33%。

1-11月份累计，40城市楼市成交面积同比增长8%，虽小幅反弹，仍不改整体下行趋势。其中一线城市累计同比下降9%，目前处于2014年以来的较低位；二线城市累计同比小幅增长4%；三四线城市累计同比增长26%。

易居研究院研究员沈昕表示，临近年底，部分开发商加速推盘。一方面是随着市场降温，开发商准备储备现金过冬，另一方面是冲刺业绩完成年度目标。不过，11月40城成交量未出现明显放量。

此前，官方释放出调控不放松的信号。中国官媒发声称，根据7月31日中央政治局会议中所强调的“下决心解决好房地产市场问题”“坚决遏制房价上涨”的调控精神，决不会允许房地产调控半途而废、前功尽弃。沈昕指出，在此背景下，预计到2019年初，40城新房成交将继续萎缩，尤其是未调控或弱调控的三四线城市，今年年初以来成交量上涨过快，未来将面临较大的下跌风险。

分城市类别看，一线城市成交由于已经处于低位，下跌空间有限，有望企稳；东部二线和中部二线城市成交量将逐渐萎缩；其他二线及三四线城市则面临较大的下跌风险。(记者 庞无忌)

(责编：王倩、袁勃)