石漠山区长出“绿色银行”

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这里依山傍水，风景秀丽；这里山高坡陡，土壤薄瘠，“九山半水半分田”。广西龙胜县和罗城县均属滇桂黔石漠化片区，既要绿水青山，又要金山银山，坚持保护性开发，当地探索走出一条绿色产业促脱贫的可持续发展新路

一年四季有看头，吃上生态饭，农民有赚头

走进龙脊梯田国家湿地公园，独特湿地景观令人叹为观止。云雾袅袅间，稻浪层叠而上；鸡犬相闻处，阡陌纵横向远。

龙胜各族自治县龙脊湿地管理局局长廖宇俭说，龙胜梯田迄今已有2300多年的历史，堪称世界梯田原乡。梯田层次感明显，造型独特，“一年四季都有景”，湿地公园于2015年12月获得批复，由金江河、茶流河、潘内河、龙脊梯田、雨兰水库和汇水区森林等组成，横跨龙脊镇和泗水乡两个乡镇的核心区域。

龙脊镇平安村党支部书记廖元壮坦言，梯田土地零散，原本由农民自己承包种植，受限于当地气候，产量一般，有的地块还被撂荒了。引进公司进行保护性开发后，每年门票收入的10%返还给村民，村民不用再单靠种地营生。去年，大寨、平安、龙脊古壮寨的3个村，共计648户3275人获得分红864.3万元，其中贫困户144户545人，人均分红2639元。

廖宇俭说，发展生态旅游，为村民带来多重收入：除了门票分红，村民还可以在景区内自主经营农家乐，销售龙脊辣椒、有机稻米等特色农产品。去年，龙脊梯田景区旅游总接待量达120.8万人次，除门票外，实现旅游消费收入4.3亿元。

大寨村位于景区核心，村民潘照唐今年通过银行贴息贷款30万元，开办起农家乐。“开业不到1个月，就赶上‘十一’黄金周，挣了3万元。”去年，仅大寨村客流量就达到62万人次。“现在村里没闲人，许多在外打工的都回来了，家里开农家乐的，还要从外面请人。”村支书潘保玉说。

“过去村里的土猪、毛竹、罗汉果销路不太好，现在人气旺了，农产品也不愁卖了。以前竹子10元一根也没人要，现在用它制成竹筒饭卖给游客，10元一节还供不应求，得从周边栽种竹子的乡镇外调进来。”潘保玉说，他家开的农家乐一天可以销售80—100节竹筒饭，每年光是这一项就能带来20万元收入。

围绕梯田资源，新的生计一个接着一个。水稻从生长到收割，总共150天。“一到特殊节气，比如芒种，游客都赶来看金黄的水稻梯田。”潘保玉说，水稻观赏期一结束，就要接茬种下油菜苗，这样梯田一年四季都有看头。今后村里还打算种富硒水稻，“如果种成了，不愁销路”。

选准绿色产业，既能保生态，也能富口袋

对于不在核心景区的村民来说，自力更生，发展林下产业，可以开拓增收新门路。“技术没问题，关键是要考虑土地贫瘠、生态脆弱的地方，适合发展什么样的产业。”罗城仫佬族自治县林业局副局长黄建友说。

在四把镇天霜毛葡萄基地，密密匝匝的葡萄秧从石头缝里钻出来，架子上低垂着一串串紫黑饱满的毛葡萄。这是一种用于酿酒的葡萄，农户自行种植，由县里的企业统一收购。

黄建友介绍，因地制宜发展毛葡萄种植产业，在有效治理石漠化的同时，促进了精准脱贫。目前，全县建立示范基地20多个，共2万多亩。去年，通过种植毛葡萄，治理岩溶面积42平方公里、石漠化面积15.3平方公里，1500多户贫困户受益。

龙胜县委书记周卉坦言，大部分贫困村缺乏资源、资金，主要依靠委托经营分红，收入来源渠道单一，持续增收空间不大。因此，要加大挖掘和培育绿色产业，实现增收渠道的“多点开花”。

原生态林下养殖，是帮助村民“山上就业、家门口脱贫”的有效途径。龙胜县泗水乡龙甸村村民石显周，曾是村里的贫困户。“响应退耕还林政策，现在不种地了，种水果，林地都用来养鸡。”他从1995年开始养土鸡，到去年养殖规模发展到3万羽，一年纯收入18万元，成为县里的龙胜凤鸡养殖带头人。目前，龙胜凤鸡已被列入国家畜禽遗传保护名录，远销贵州、湖南、广东等省份，供不应求。

除了养殖林下鸡，石显周所在的里排屯还积极调整林产种植结构，先后共调出低产田150多亩，坡改梯地250亩，种植了枇杷、杨梅、脐橙等12种名特优水果2万多株。到了收获季节，房前屋后四季花果飘香。

短期产业促脱贫，长期产业保稳定增收。油茶是罗城县主导产业之一，也是周家村扶贫示范基地负责人周昌勇口中的“宝贝”。“杉木要过20年才能砍，罗汉果种两年后要翻地，而油茶种下8年后进入丰产期，其间可以套种些花生。”截至去年底，罗城县油茶林面积已近5万亩，挂果面积约3万亩，年产茶油30万公斤，总产值约2000万元。

在开发中保护，守护林地就是守卫“绿色银行”

在罗城县小长安镇罗东村，有一片长在石灰岩上的水上森林，在这里，地下泉水涌出水面，形成钙华景观，水中有石，石上有树，仿佛踏入人间仙境。这是罗城大力进行造林灭荒、封山育林和石漠化治理的成果，也促使林业扶贫打开了新局面。

贫困户银桂梅的丈夫在2014年动了大手术，干不了重活。她2016年进入景区务工，每个月有2000元收入。“村里人从来不砍后山上的树。”这片水上森林，寄托着全村脱贫的希望。

“开发是为了更好地保护。”廖宇俭说。为了维护梯田美景，从2013年开始，龙脊湿地公园分红给村民的部分，划拨70%用于支持种地。旅游公司还向村里承诺，如果当年景区流量超过30万人次，对每亩地额外奖励4000—5000元。去年，大寨村贫困户潘应芳种了5亩多地，获得奖补4.7万元。

“没有梯田就没有旅游业。归根结底，有树才能固水，有水才能种田。”潘保玉说。2007年，村里向县林业局申请了30万株柳杉木，全山种上柳杉。如今，雨水充沛，青山润泽。

为了有效保护湿地等自然景观资源，龙脊梯田湿地公园聘请当地村民为湿地公园巡护员，其中不少是贫困户，每年每人管护劳务费1万元；聘请部分村民为龙脊景区协管员，劳务费7200元一年。

处于核心景区的各村纷纷制定村规民约，保护生态。廖元壮说，梯田开发由县里审批，严禁未批先建，村里对违规开发、影响景观的行为还要给予处罚。

2014年，龙胜县出台天然林及旅游沿线可视一面坡禁伐、484条大小河流全面禁止采砂等措施，保护珠江源头生态安全。据统计，与30年前相比，龙胜县森林覆盖率提高了32个百分点；活立木蓄积量达1537万立方米，增加了3.4倍，林业总产值达49亿元，增长了300多倍。

守护林地，村民生活有了制度保障。罗城县制定了《自治县森林生态效益补偿基金实施方案》和《生态护林员扶贫方案》，明确补偿范围和管理责任，落实生态护林员扶贫项目。“每个月833元准时打到卡上，一年能有一万元，小孩读书的费用有着落了。”罗城县四把镇里乐村贫困户覃木刚说。

在龙胜、罗城两县，像覃木刚这样的护林员有数千名。许多人甚至是家中唯一的劳动力，能当上护林员，欣慰中饱含责任。平日里，他们定期巡山，防范火灾和病虫害，牢牢守卫家门口的“绿色银行”。

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 10 版）

(责编：马昌、袁勃)