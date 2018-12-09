龙头企业助力乡村振兴

本报电 （记者常钦）记者从日前在京召开的农业产业化龙头企业协会第二届会员代表大会上获悉：5年来，协会先后在河南、广西等地举办农业投资合作对接活动，签订投资协议合同3000多亿元。举办近20次展销和对接活动，累计参加企业上万家；组织会员企业在多个深度贫困地区举办对接活动，引导龙头企业在当地投资兴业。中国农业产业化龙头企业协会会长刘身利说，下一步，协会将推广农业产业化龙头企业在乡村振兴和产业扶贫中的典型经验，引导更多龙头企业投身乡村振兴，争当农业转型升级的引领者。

《 人民日报 》（ 2018年12月09日 10 版）

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