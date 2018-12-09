11月份CPI今日公布 同比涨幅或5月来首次回落

中新网客户端北京12月9日电(谢艺观)根据日程安排，国家统计局9日将公布11月份居民消费价格指数(CPI)。受多重因素影响，市场普遍预计，11月份CPI同比涨幅或小幅回落，但仍将处于“2时代”。

CPI同比、环比涨幅走势图。 来自国家统计局

CPI涨幅或小幅回落

国家统计局此前公布的数据显示，10月份CPI同比上涨2.5%，涨幅与9月持平。

来自Wind资讯的数据显示，19家机构对11月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.4%。其中，预测的最大值为2.7%，最小值为2.2%，若上述平均预测兑现，CPI将迎来5月以来的首次回落。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，11月蔬菜价格继续走低，猪肉价格持续回落。

交通银行首席宏观分析师唐建伟分析，进入11月份以来，食用农产品价格出现持续四周的回落；近期国际油价持续走低；本月翘尾因素为0.3%，比上月基本持平。综合以上因素，初步判断11月份CPI同比涨幅可能在2.2-2.4%左右，取中值为2.3%，CPI同比涨幅将出现小幅回落。

物价涨幅走势如何？

前10个月，CPI同比涨幅处于年初制定的3%左右的调控目标之内。

新时代证券首席经济学家潘向东分析，目前来看，影响CPI的部分因素已经减弱，年内CPI同比增速中枢大幅上移的可能性不大，不太可能触碰3%。

国家统计局新闻发言人刘爱华11月14日在发布会上表示，从未来走势看，支持物价平稳的因素较多。

刘爱华说，从食品来看，猪肉价格在这个基础上应该会有恢复性的上涨，粮食生产形势也较好。从工业品方面看，我国产业体系比较完整。从服务来看，升级程度不断提升，服务业的供给能力和水平也在不断提升。(完)

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