我国前11个月外贸总值同比增11.1%

新华社北京12月8日电（记者 刘红霞）海关总署8日发布数据显示，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值27.88万亿元，已超过去年全年，比去年同期增长11.1%。

近28万亿元的大盘子中，出口14.92万亿元，增长8.2%；进口12.96万亿元，增长14.6%；贸易顺差1.96万亿元，收窄21.1%。

数据显示，我国一般贸易快速增长且比重提升。前11个月，一般贸易进出口16.13万亿元，增长13.9%，占我国外贸总值的57.9%，比去年同期提升1.4个百分点。其中，出口8.4万亿元，增长12%；进口7.73万亿元，增长16%；贸易顺差6614.1亿元，收窄20.2%。

同期，加工贸易进出口7.65万亿元，增长5.5%，占27.4%，下滑1.5个百分点。此外，我国以保税物流方式进出口3.08万亿元，增长18.5%，占我国外贸总值的11%。

从主要外贸伙伴情况看，前11个月，我国对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。

具体来看，中欧贸易总值4.1万亿元，增长8.7%，占我国外贸总值的14.7%。中美贸易总值3.83万亿元，增长7.2%，占我国外贸总值的13.7%。我国与东盟贸易总值3.55万亿元，增长12.9%，占我国外贸总值的12.7%。中日贸易总值1.98万亿元，增长6.1%，占我国外贸总值的7.1%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.62万亿元，增长14.4%，高出全国整体增速3.3个百分点，占我国外贸总值的27.3%，比重提升0.8个百分点。

数据还显示，前11个月，民营企业进出口11.03万亿元，增长14.4%，占外贸总值的39.6%，比去年同期提升1.2个百分点。

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